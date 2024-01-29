  1. استانها
  2. تهران
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۰

استاندار تهران:

احزاب استان تهران برای مشارکت حداکثری در انتخابات گام بردارند

احزاب استان تهران برای مشارکت حداکثری در انتخابات گام بردارند

تهران- استاندار تهران با تاکید بر جایگاه مهم احزاب در کشور گفت: احزاب استان تهران برای مشارکت حداکثری در انتخابات گام بردارند و به میدان عمل وارد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح دوشنبه در نشست صمیمانه با احزاب که در استانداری تهران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت درک جایگاه احزاب، در جهت رشد و تعالی بخشی به جمهوری اسلامی اظهار کرد: نگاه متفاوت به جریانات سیاسی و احزاب، برداشت های متفاوتی را از فضای سیاسی کشور رقم می‌زند.

استاندار تهران با اشاره به دستاوردهای انقلاب، که اساس و ریشه خواستن‌ها و توانستن‌ها را در این نظام شکل داده است، عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی مصداق کامل جمهوریت و اسلامیت است، یعنی این نظام با اراده قلبی و حضور و مشارکت مردم به رسمیت رسید و ارزش‌های انقلاب اسلامی را شکوفا کرد.

فخاری در ادامه با تاکید بر جایگاه مهم احزاب در کشور گفت: احزاب نقش تعیین کننده و تأثیرگذاری برای پیشرفت و رفع مسائل و مشکلات کشور دارند و به همین جهت ضروری است که برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به میدان عمل وارد شوند.

وی برخورداری از برنامه، طرح و ایده را از دلایل موفقیت احزاب در کشور دانست و افزود: احزاب نباید فقط به دنبال مطرح کردن حزب باشند بلکه باید با نگاه راهبردی و ایده پردازی‌های صحیح در راستای پیشرفت کشور گام بردارند.

استاندار تهران قانون پذیری از سوی احزاب را امری مهم و خطیر دانست و اظهار کرد: باید همواره به این نکته توجه ویژه داشت که احزاب برای جریان سازی تشکیل می‌شوند و تفرقه افکنی جایگاهی در این روند ندارد.

فخاری در ادامه به نقش پذیری احزاب و جایگاه مهم آنها در کشور، اشاره و عنوان کرد: مردم به برنامه‌ها و توانمندی‌های فکری و اندیشه‌های سیاسی اعتماد و به دنبال آن حرکت می‌کنند، لذا از همه احزاب، اقشار و جریانات سیاسی می‌خواهیم در فرآیند انتخابات سال جاری برای تحقق چهار مؤلفه «امنیت» «سلامت» «رقابت» و «مشارکت» مطروحه از سوی مقام معظم رهبری تلاش کنند.

استاندار تهران به تضمین «سلامت» و «امنیت» انتخابات از سوی دولتمردان و تلاش برای گرم‌تر شدن «رقابت» و همچنین تشویق مردم به «مشارکت» و حضور پای صندوق‌های رأی از جانب احزاب اشاره و عنوان کرد: مجموعه این عوامل شور، شعور و شکوه انتخابات را به دنبال خواهند داشت.

کد مطلب 6007464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      کاش برای بهبود اوضاع معیشتی مردم مثل جلسات انتخاباتی فعال بودید.
    • بزرگمهر IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      وقتی دولت و رئیس جمهور مردمی باشند، نمایندگان مجلس هم مردمی خواهند بود و همانطور که رئیس جمهور با حداکثر آرا مردمی انتخاب شد، نمایندگان مجلس هم با رای اکثریت ملت انتخاب خواهند شد. در انتصابات ریاست جمهوری دو سال پیش، اکثریت ملت 10، 15 میلیون نفر شد. در انتصابات مجلس، احتمالأ اکثریت مردم 5 میلیون نفر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها