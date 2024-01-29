امیرحسین طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مهم اهالی فرهنگ و هنر در امید آفرینی جامعه اظهار کرد: هنر در ضمیر خود شادی و امید آفرینی را به همراه دارد.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر جامعه هنری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تعامل، همراهی و هم فکری اصحاب هنر و رسانه با متولیان فرهنگی بازخورد خوبی خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه اصحاب فرهنگ و هنر در تزریق روحیه امید و نشاط به جامعه مؤثر هستند، گفت: فکر و اندیشه هنرمندان می‌تواند نشاط بالایی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

طاهری ادامه داد: در دهه فجر طرح و برنامه‌هایی شامل جشنواره فجر، جشنواره تجسمی هنر، رونمایی پوستر، افتتاحیه کتاب ملی فجر و نیز برنامه‌های دیگر در سطح مساجد با کمک کانون مساجد صورت می‌گیرد.

وی از راه اندازی فرهنگسرای لاهیجان و آستارا همزمان با هفته دولت خبر داد و افزود: عملیات اجرای این دو طرح انجام شده و در مراحل پایانی قرار دارد.

طاهری با اشاره به اینکه مؤسسه‌های فرهنگی چند منظوره حلقه اتصال مردمی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری هستند، گفت: از طریق این موسسه‌ها می‌توانیم برنامه‌های فرهنگی، هنری را در سطح استان گسترش دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هدف از سفر خود به شهرستان‌ها را ارتباط بی واسطه با بدنه فرهنگ و هنر برشمرد و بیان کرد: از این طریق مسائل و مشکلات که در سطح ادارات وجود دارد پیگیری و مرتفع می‌شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر هنرمندان و اصحاب رسانه در شورانگیزی انتخابات افزود: وجود نمایندگان پر قدرت گیلان در مجلس شورای اسلامی سبب جذب بیشتر اعتبارات به سمت مؤسسه‌های هنری و فرهنگی گسیل می‌شود و می‌توان صدای ملت را واضح‌تر در سطح کشور منعکس کرد.