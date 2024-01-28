وضعیت فعالیت مدارس در شهرها و مناطق کردستان نوبت صبح روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران در شهرستان‌های استان با موافقت فرمانداران، به دلیل برودت هوا و احتمال یخبندان، تأخیر در آغاز به کار برخی از مدارس در نوبت صبح روز دوشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام می‌شود.

شهرستان سنندج و منطقه کلاترزان: فعالیت تمامی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی سطح شهر و روستا از ساعت ۹:۳۰ صبح

شهرستان‌های بانه و دیواندره: فعالیت تمامی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی سطح شهر و روستا از ساعت ۹ صبح

شهرستان مریوان: فعالیت تمامی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی سطح روستا و مدارس ابتدایی سطح شهر از ساعت ۹ صبح

شهرستان سقز و منطقه زیویه: فعالیت تمامی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی سطح شهر و روستا از ساعت ۹:۳۰ صبح

شهرستان سروآباد: فعالیت تمامی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی شهر اورامان و روستاهای این شهرستان از ساعت ۹ صبح

گفتنی است؛ این تأخیر برای مراکز پیش دبستانی در این شهرستان‌ها و مناطق نیز اعمال می‌شود.