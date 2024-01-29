به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی در دیدار مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور عنوان کرد: از نظر دین مقدس اسلام، کتاب ارزش بالایی دارد و خداوند متعال در قرآن کریم و آیه شریفه «ن والقلم و ما یسطرون» به قلم و کتاب سوگند می‌خورد که این نشان از فایده بسیار کتابت برای انسان‌ها و بشریت است.

وی بیان کرد: کتاب و پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی باعث حفظ و انتقال تمدن‌ها می‌شود؛ اگر نوشتن نبود، تمدن‌ها به عصرهای دیگر منتقل نمی‌شد و بشر در همان تمدن نخست خود باقی می‌ماند.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه با اختصاص فضا در مؤسسه امام صادق (علیه السلام) دو کتابخانه برای آقایان و بانوان و استفاده عموم مردم، خصوصاً طیف‌های متنوع جوانان، راه‌اندازی شده است، گفت: خود را سرباز معمم این حوزه می‌دانم.

خود را سرباز معمم حوزه کتابخانه و کتابخوانی می‌دانم

مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه نزدیک به ۳ هزار و ۸۰۰ کتابخانه عمومی در سطح کشور فعالیت دارد، مطرح کرد: ۸۰۰ کتابخانه عمومی روستایی در کشور وجود دارد؛ همچنین ۵۵ کتابخانه سیار فعال است که در سطح مدارس، مساجد و محلات شهرها کتاب و خدمات فرهنگی به مردم ارائه می‌کنند.

وی اظهار کرد: ایران در غرب آسیا نخستین کشور، جز ۵ کشور نخست در آسیا، ۲۰ کشور نخست در دنیا در بحث تعداد کتابخانه‌های عمومی است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تأکید بر اینکه آموزش در کتابخانه‌های عمومی موضوع مهمی است، افزود: روزانه حدود ۱۲۰ هزار امانت کتاب در کتابخانه‌های عمومی کشور داریم؛ برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی از دیگر برنامه‌های نهاد است که در اسفندماه اختتامیه آن برگزار خواهد شد و در چند دوره اخیر بیش از یک میلیون نفر در این جشنواره شرکت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بر تمرکز در حوزه کودک و نوجوان است و می‌خواهیم کتابخانه‌ها را با مدارس ارتباط داده و ان‌شاءالله زنگ کتابخوانی در مدارس برقرار شود.