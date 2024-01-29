نگاهی به قیمت آهن آلات در سال ۱۴۰۲

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سال ۱۴۰۲ درحالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که بازار آهن و فولاد کشور رکود و ثبات کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و این درحالی است که فصل زمستان سال ۱۴۰۱ قیمت آهن آلات افزایش شارپی و بی‌سابقه‌ای داشت.

البته افزایش قیمتی که در زمستان سال گذشته اتفاق افتاد تنها به قیمت آهن امروز منحصر نبود بلکه قیمت دلار هم افزایش بی‌سابقه‌ای داشت اما روند صعودی قیمت آهن و دلار از ماه اسفند شروع به ریزش کرد و این روند اصلاحی تا سال ۱۴۰۲ تداوم و استمرار داشت.

نمودار قیمت آهن آنلاین

براساس نمودار قیمت آهن امروز که روی وبسایت آهن پرایس قرار دارد و روند نوسانات قیمت آهن آلات را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد، روند نزولی قیمت آهن امروز در یک سال گذشته به وضوح قابل مشاهده است.

نمودار قیمت آهن آنلاین در یک سال گذشته حاکی است که قیمت آهن امروز و قیمت دلار در بازه زمانی فعلی به قیمت آهن در فروردین سال ۱۴۰۲ بازگشته است. بر همین مبنا محدوده قیمت میلگرد در روزهای پایانی دی ماه ۲۲.۵۰۰ تا ۲۳ هزار تومان اعلام می‌شود.

در هفته پایانی دی ماه ۱۴۰۲ که نرخ دلار روند افزایشی در پیش گرفت به افزایش قیمت آهن امروز هم منجر شد به طوری که کف قیمت میلگرد آجدار حدود ۵۰۰ تومان در مدت ۳ روز افزایش یافت.

قیمت آهن و میلگرد در دی ماه سال گذشته که افزایشی بود در هر کیلو حدود ۲۰.۷۰۰ تومان اعلام می‌شد که در مقایسه با قیمت آهن امروز تفاوت ۴ هزار تومانی دارد. نمودار قیمت میلگرد نیشابور در بازه یکساله بیانگر نوسانات بازار میلگرد در یک سال اخیر است. گفتنی است کمترین قیمت میلگرد آجدار در آذرماه امسال به ۲۰ هزار تومان هم رسید.

همچنین با بررسی نمودار قیمت ورق سیاه در یک سال اخیر می‌توان گفت این محصول نیز نسبت به ایام مشابه سال گذشته تقریباً ۱۰ هزار تومان افزایش داشته است. قیمت ورق سیاه مبارکه ۲ میل ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ نیز در دی ماه سال گذشته ۳۱.۱۰۰ تومان اعلام می‌شد اما در حال حاضر قیمت این محصول ۴۰.۹۰۰ تومان ثبت شده است.

قیمت ورق آهن امروز از روزهای پایانی تابستان دچار نوسانات چشمگیری شد که از علل اصلی آن توقف تولید و کمبود این محصول در بازار تلقی شد. به همین ترتیب با توقف تولید ورق سیاه فولاد مبارکه و ورق سیاه گیلان به ویژه در ضخامت‌های نازک‌تر، علاوه‌بر قیمت ورق سیاه، قیمت انواع لوله و پروفیل آهنی نیز تحت تأثیر قرار گرفت و هرج و مرج عجیبی در بازار پروفیل به ویژه در ضخامت ۲ میل مشاهده شد. بر همین اساس قیمت پروفیل آهنی نیز در یک سال اخیر و در مقایسه با ایام مشابه سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان رشد داشت.

براساس نمودار زیر، قیمت پروفیل نیکان در دی ماه سال گذشته حدود ۲۹.۲۰۰ تومان اعلام می‌شد اما در حال حاضر حدود ۳۹ هزار تومان اعلام می‌شود.

قیمت تیرآهن ( ttps://ahanprice.com/Price/تیرآهن) امروز هم براساس نمودار قیمت آهن در یک سال اخیر می‌توان گفت قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان در دی ماه سال گذشته ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام می‌شد و در حال حاضر ۸ میلیو ن و ۲۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود

همانطور که اشاره شد قیمت آهن امروز در سال جاری به ویژه از نیمه دوم سال در رکود عمیقی فرو رفت و تقاضا در پایین‌ترین سطح خود گزارش شد که عمده‌ترین دلیل آن نبود نقدینگی و رکود شدید بازار مسکن بود.

اما در آخرین هفته دی ماه قیمت آهن امروز رو به افزایش گذاشت که عمده‌ترین علل آن را می‌توان به افزایش قیمت دلار و حوادث سیاسی نظامی منطقه نسبت داد.

پیش بینی قیمت آهن در روزهای آینده

برخی کارشناسان عقیده دارند اگر نوسانات افزایشی قیمت دلار ادامه دار باشد، با توجه به افزایش قیمت شمش، احتمال دارد قیمت آهن امروز هم تا حدودی افزایشی شود اما این امر قطعی نیست و با توجه به تلاش بازارساز برای کنترل بازار آهن و اعمال برخی سیاست‌های انقباضی، در پیش بودن انتخابات و همچنین ماه رمضان که از ۲۲ اسفند ماه آغاز می‌شود، تکرار نوسانات افزایشی قیمت آهن امروز که در بهمن ماه سال گذشته مشاهده شد، بعید به نظر می‌رسد.

با همه این اوصاف با توجه قیمتگذاری دستوری و ابلاغ دستورالعمل‌های یک‌شبه، نرخ تورم بالا و نابسامانی‌های اقتصادی، پیش بینی دقیق و قطعی بازار آهن و فولاد ایران دشوار است و باید کلیه پارامترها را در نظر گرفت.

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