عاملان قدرت نمایی و تخریب خودروهای شهروندان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران از دستگیری عاملان قدرت نمایی و تخریب چندین دستگاه از خودروهای شهروندان در جنوب غرب تهران خبر داد و گفت: اراذل و اوباشی که در پی قدرت‌نمایی اقدام به تخریب چندین دستگاه خودروی شهروندان در جنوب غرب تهران کرده بودند برای بازسازی صحنه امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ به محل ارتکاب جرم در محدوده قصرالدشت بازگردانده شدند.

سرهنگ راستی با اشاره به دستگیری ۵ عامل تخریب خودروی شهروندان با قمه گفت: این اوباش ساعت ۲ بامداد در منطقه‌ای در جنوب غرب تهران با استفاده از قمه و شمشیر خودروی پارک شده و ۳ خودرو در حال حرکت را تخریب کردند.

وی افزود: این افراد به محض تخریب خودروها از صحنه متواری می‌شوند؛ این پرونده ۶ نفر شاکی داشت و ۵ متهم دستگیر که ۴ نفر آنان در زندان و یک نفر که دعوت کنند و لیدر سایر اوباش به این محل بوده در بازسازی صحنه حضور داشت.

سرهنگ راستی گفت: برابر اظهارات لیدر اوباش قبول کردند که ۴ خودرو با این قمه تخریب کرده و باقی خودروها توسط دیگر اوباش مورد ضربه قرار گیرد، همچنین با توجه به سوابق قبلی چاقو کشی و درگیری که داشته اند پرونده آنها بسته نشده است.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات تهران ادامه داد: در این اقدام مجرمانه افراد آسیب ندیدند و فقط خودروهایی که در محل پارک بودند و ۳ دستگاه در حال حرکت مورد ضربه قرار گرفتند البته این افراد در لحظه از ترس فرار کردند ولی شناسایی شدند.

وی بیان داشت: این مجرمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت دستگیر شدند؛ همچنین این اراذل سطح دار نیستند و فقط سابقه قمه کشی و چاقو داشتند.