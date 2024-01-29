به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در حاشیه دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی، گفت: با توجه به مشکلات تأمین آب که به سبب تغییرات اقلیمی در سراسر جهان ایجاد شده از اعضای شورا خواستم تا بیشتر به موضوع بهینه کردن مصرف آب بپردازند و این لزوماً به معنای کاهش مصرف آب نیست.
استاندار فارس کنتور دار شدن چاههای آب در استان را اقدامی بسیار کمک کننده عنوان کرد و افزود: کنتورهای هوشمندی که بر روی چاههای کشاورزی نصب میشود مصرف برق و آب را مدیریت خواهد کرد.
وی از برخورد با متخلفین این حوزه نیز خبر داد و از پلمپ چاههای غیرمجاز سخن گفت و افزود: در ارتباط با پلمپ شدن چاههای غیرمجاز بویژه برای افرادی که با سو استفاده از این موضوع تعدادی چاه غیرمجاز حفر و آنان را اجاره داده اند لذا اولویت اول و تمرکز اصلی در برخورد با این گروه است.
ایمانیه ضمن تشکر از مجریان تجهیز چاههای کشاورزی به کنتورهای هوشمند، خاطر نشان کرد: سرعت نصب کنتور نسبت به سالهای قبل افزایش یافته اما با آنچه شایسته است فاصله داریم؛ پیشنهاد میکنم با همکاری بانک کشاورزی که رسالت ذاتی آن کمک به توسعه کمی و کیفی کشاورزی است، تسهیلاتی برای نصب کنتور در نظر گرفته شود؛ در صورت لزوم تحقق این موضوع را در سطح مدیران ملی بانک کشاورزی پیگیری خواهم کرد.
نماینده عالی دولت در فارس در ادامه بر ضرورت اصلاح کانالهای انتقال آب به باغات و زمینهای کشاورزی تاکید کرد و گفت: ضروری است که متناسب با آب و هوای خشک محصولات کشاورزی را کشت کنیم و اصلاح الگوی کشت را به عنوان یک وظیفه در دستور کار خود قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه با استفاده از بذر اصلاح شده، ضمن مصرف آب کمتر، شاهد برداشت محصول بیشتری خواهیم بود، خاطر نشان ساخت: روشهای سنتی برای تأمین آب دیگر پاسخگو نیست و چارهای وجود ندارد مگر اینکه به علم نوین و روشهای جدید متوسل شویم.
استاندار فارس در پایان نیز گفت: در جلسه امروز مقرر شد قرارگاه آب هر روز با حضور معاونین آب منطقهای، آبفا استان، آبفا شیراز و جهاد کشاورزی جلسات منظمی داشته باشد؛ هر هفته این جلسه با حضور مدیران کل و معاون عمرانی استانداری برگزار شود و در هر جلسهای هم که لازم باشد بنده شرکت خواهم کرد تا ان شاءالله سال آینده با بحران آبی مواجه نشویم.
نظر شما