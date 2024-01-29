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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

رییس جمهور آخر هفته به هرمزگان سفر می کند

رییس جمهور آخر هفته به هرمزگان سفر می کند

بندرعباس - رییس جمهور پنجشنبه و جمعه مهمان مردم هرمزگان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰۳۲ پروژه به ارزش ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور به استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

پروژه‌های شاخصی از جمله ۲۲ بسته بزرگ و متفاوت برای افتتاح آماده شده که بسته دریایی آن شامل بهره برداری از بندر بوموسی، بندر سیریک، اسکله شماره ۲ پارسیان همچنین توسعه جاسک و بندرگوکسر و برق رسانی به بیش از ۶۱۰۰ هکتار مزارع میگو به بهره برداری می‌رسد.

توسعه ریلی استان هرمزگان به ویژه در پس‌کرانه بندرشهید رجایی، اصلاح فرآیندهای تجاری و تکمیل مطالعات اقتصادی جزایر جزو اولویت‌های استان در سفر رئیس جمهور است. در این دوره از سفر رئیس جمهور نیز بخش قابل توجهی از منابع در دو حوزه آبرسانی و راه دیده شده چنانچه آبرسانی به بیش از ۱۰۰ روستا برای سال ۱۴۰۳ در اولویت قرار خواهد گرفت و منابع قابل توجهی نیز برای حل مشکل آب قشم تخصیص خواهد یافت‌.

در سفر ریاست جمهوری ۲۲ بسته بزرگ و متفاوت برای افتتاح آماده شده به عنوان مثال بسته دریایی آن شامل بهره برداری از بندر بوموسی، بندر سیریک، اسکله شماره ۲ پارسیان همچنین توسعه جاسک و بندرگوکسر و برق رسانی به بیش از ۶۱۰۰ هکتار مزارع میگو و واحدهای شناور سازی است.

کد مطلب 6007763

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    نظرات

    • RO ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      4 1
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      به فکر کارگران باشید
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      2 0
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      پس کی زمین طر ح جوانی جمعیت چی شد در هرمزگان بعد کی مسکن نهصت چه شد
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      2 0
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      به فکر فقرا و کارگران باشید آقای رئیس جمهور ما قشر زحمت کش داری فرزند و نمی توانیم آورده خود را بپر دازیم لطفا فکر بکنید
    • عسکر زحمتکش US ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
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      سلام قدوم مبارک ریاست جمهوری اسلامی را به استان هرمزگان گرامی میداریم انشاالله مایه خیر و برکت باشد انشاالله توجه خاصی به جانبازان داشته باشند واز گزینش نیروی فامیلی ادارات جلوگیری کنند
      • حرف حق IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        0 0
        به فکر حقوق و مزایا کارکنان دولت باشید همانگونه که نرخ تورم را افزایش می دهید نرخ دریافت حقوق و مزایا را نیز افزایش دهید یعنی افزایش تورم مساوی با افزایش حقوق و مزایا با تشکر
    • فاطمه داوری IQ ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 0
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      سلام ریاست جمهوری اسلامی خوش اومدی به هرمزگان پیگیری زمین ما باشید درقشم هستم من متولد قشم هستم و شوهرم در شرکت آب برق کار می‌کند تا الان بیمه ندارد

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