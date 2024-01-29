رییس جمهور آخر هفته به هرمزگان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰۳۲ پروژه به ارزش ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور به استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

پروژه‌های شاخصی از جمله ۲۲ بسته بزرگ و متفاوت برای افتتاح آماده شده که بسته دریایی آن شامل بهره برداری از بندر بوموسی، بندر سیریک، اسکله شماره ۲ پارسیان همچنین توسعه جاسک و بندرگوکسر و برق رسانی به بیش از ۶۱۰۰ هکتار مزارع میگو به بهره برداری می‌رسد.

توسعه ریلی استان هرمزگان به ویژه در پس‌کرانه بندرشهید رجایی، اصلاح فرآیندهای تجاری و تکمیل مطالعات اقتصادی جزایر جزو اولویت‌های استان در سفر رئیس جمهور است. در این دوره از سفر رئیس جمهور نیز بخش قابل توجهی از منابع در دو حوزه آبرسانی و راه دیده شده چنانچه آبرسانی به بیش از ۱۰۰ روستا برای سال ۱۴۰۳ در اولویت قرار خواهد گرفت و منابع قابل توجهی نیز برای حل مشکل آب قشم تخصیص خواهد یافت‌.

در سفر ریاست جمهوری ۲۲ بسته بزرگ و متفاوت برای افتتاح آماده شده به عنوان مثال بسته دریایی آن شامل بهره برداری از بندر بوموسی، بندر سیریک، اسکله شماره ۲ پارسیان همچنین توسعه جاسک و بندرگوکسر و برق رسانی به بیش از ۶۱۰۰ هکتار مزارع میگو و واحدهای شناور سازی است.