سبد ارزی و ریالی دارو ثابت است/ افتتاح پالایشگاه خون

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحیدر محمدی، روز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۳ در سلسله نشست‌های خبری وزارت بهداشت به مناسبت دهه فجر، به ارائه گزارشی از حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا پرداخت.

وی با تاکید بر تشدید نظارت‌ها بر استفاده از داروهای سقط جنین، تصریح کرد: تعداد اقلام دارویی درمان ناباروری که در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد، افزایش یافته است.

محمدی با اشاره به محدودیت‌هایی که در تأمین داروهای بیماران CF وجود دارد، افزود: ما مکلف هستیم داروهای تولید داخل که برای برخی بیماران CF سازگاری ندارد، داروی خارجی تأمین کنیم. اما، برای تهیه داروی این بیماران، محدودیت وجود دارد. زیرا، تولید کننده داروی این بیماران در دنیا محدود است.

رئیس سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب که سبد ارزی و ریالی دارو ثابت است، ادامه داد: این در حالی است که تعداد داروها هر سال زیاد می‌شود.

محمدی با عنوان این مطلب که با فروش اینترنتی دارو مخالفیم، گفت: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم فروش اینترنتی دارو اتفاق بیافتد، چون سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

وی در عین حال افزود: با تسهیل دسترسی به دارو درب منزل مخالفتی نداریم و دو سال است که اجرا می‌شود.

محمدی با اشاره به تدوین آئین نامه توزیع اینترنتی دارو، گفت: در تلاشیم حسب وعده داده شده به کمیسیون اصل ۹۰، آئین نامه تدوین شده با همفکری ذی نفعان و داروخانه‌ها، به زودی ابلاغ شود.

رئیس سازمان غذا و دارو، در ادامه از افتتاح دومین پالایشگاه خون تا پایان سال خبر داد و افزود: این پالایشگاه با ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار لیتر، فاکتورهای خونی که ارزبری بالایی برای کشور دارد را تولید می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که اصلاح سیاست ارزی در حوزه تجهیزات دفعی نیست، گفت: در تجهیزات پزشکی بسته به نوع محصول، نظر تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان و تخصیص منابع کافی برای پوشش مابه‌التفاوت قیمت، به صورت تدریجی اجرا خواهد شد.