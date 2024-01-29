پوستر جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سنندج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی صبح دوشنبه از پوستر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در سنندج رونمایی کرد.

وی بیان کرد: ۱۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه ۴۰ اثر انتخاب شد.

دریایی یادآور شد: این آثار انتخابی کار ۱۰ هنرمند استان کردستان بود که در رشته‌های گرافیک، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، تصویرسازی و حجم انتخاب شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: بیشترین تعداد آثار این دوره از جشنواره مربوط به هنرمندان نقاش است.

گفتنی است؛ شانزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر بخش تجسم هنر استان کردستان از ۱۴ تا ۲۱ بهمن ماه در محل نگارخانه هنر سنندج واقع در پیاده راه فردوسی برگزار خواهد شد.