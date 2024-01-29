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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

فرماندار سیمرغ:

آتش سوزی به ۱۱ مغازه در سیمرغ خسارت زد

آتش سوزی به ۱۱ مغازه در سیمرغ خسارت زد

سیمرغ- فرماندار سیمرغ گفت: آتش سوزی به ۱۱ واحد مغازه در شهر سیمرغ آسیب و خسارت زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لهراسب رحمتی بهمنایی گفت: در پی آتش سوزی شامگاه دیروز واقع در مرکز این شهرستان، ۱۱ باب مغازه قصابی، اغذیه، لوازم بهداشتی، منسوجات، دخانیات و تعمیرات لوازم خانگی طعمه حریق شد.

وی با اشاره به اینکه واحد آتش نشانی این شهرستان با آگاهی از وقوع حادثه بلافاصله در محل حضور یافت افزود: با توجه به حجم آتش سوزی از واحدهای آتش نشانی شهرهای جویبار، بابل، قائمشهر، بهنمیر و بابلسر نیزبرای مهار آتش امدادرسانی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه قدیمی بودن ساختمان‌ها و پوشش بام آنها با مواد قابل اشتعال (ایزوگام) بر شدت آتش سوزی افزود تا ۱۱ باب مغازه کاملاً در آتش بسوزد، خاطرنشان کرد: در این حادثه صدماتی هم به ۱۲ دستگاه خودروی پارکینگ انتظامی این شهر واقع در محدوده آتش سوزی وارد شده است.

فرماندار سیمرغ همچنین گفت: علت حادثه و میزان خسارت آن پس از بررسی کامل، بزودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 6007855

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