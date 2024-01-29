انتخابات در ورامین با حضور ۴۵۰۰ نفر از عوامل اجرایی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور سید عباس جوهری، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: تا زمانی که روحیه انقلابی و مقاومت در مردم غزه وجود دارد، پیروز میدان هستند.

وی با بیان اینکه در عراق، لبنان و یمن شاهد هستیم که گریبان آمریکا و اعوان و انصارش را گرفته اند گفت: مردم ایران نیز به عنوان ستون خیمه مقاومت با حضور پرشور در انتخابات نقش خود را ایفا کنند.

معاون استاندار تهران بیان کرد: همه ما که جایگاهی داریم به برکت حضور پرشور مردم است، همه ما مدیون مردم هستیم و باید خود را برای خدمت صادقانه به مردم آماده کنیم.

درویشی گفت: در ۳۲ روز باقیمانده همه مسئولان و اعضا شوراهای شهر و روستا و رؤسای ادارات با برگزاری جلسات تبیینی وظیفه دارند، برای برگزاری انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری تلاش کنند.

فرماندار ویژه ورامین استفاده از مبلغین و مبلغات و برگزاری جلسات تبیینی و استفاده از ظرفیت هیأت‌های مذهبی و مساجد، مجموعه عظیم بسیج را مهم دانست و افزود: ضروری است که پرهیز از جانبداری و طرفداری از شخص، گروه و جناح خاص مورد نظر باشد، وظیفه ما برگزاری سالم انتخابات است، در دستگاه‌های دولتی و اداری صحبت له یا علیه شخص خاص ممنوع و نباید از امکانات دولتی برای نامزد خاص استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم افزود: باید از ظرفیت‌های موجود برای برنامه‌های تبیینی و میز خدمت استفاده شود.

فرماندار ویژه ورامین عنوان کرد: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و برنامه‌های دهه فجر اهمیت مضاعف دارد و باید از ایجاد نارضایتی در مردم پرهیز شود، دهیاران، شهرداران و اعضای محترم شوراهای شهر و روستا تمام تلاش خود را برای ایجاد روحیه مضاعف در بین مردم به کار گیرند و از اقدامات تنش زا خودداری کنند.

درویشی ترغیب دانش آموزان رأی اولی در قالب جشن‌های تکلیف سیاسی را مهم دانست و گفت: قرارگاه طرح» حکمرانی محله محور» و سازمان فرهنگی هنری شهرداری با استفاده از ظرفیت معتمدین محلات برای افزایش شور انتخاباتی تلاش کنند، باید به صورت پرحجم فضای شهرها و روستاها را انتخاباتی کنید، دهه فجر و مساله انتخابات مساله اول ما باید باشد.

وی افزود: امسال در برگزاری و اجرای انتخابات تغییراتی نسبت به گذشته انجام شده و منطقه بندی و بلوک بندی شده و مدیریت و پشتیبانی از صندوق‌های رأی در روستاها با دهیاران و در شهرها با شهرداران است لذا باید مقدمات را فراهم کنید، تا در حوزه اجرا با مشکل مواجه نشویم.

فرماندار ویژه ورامین عنوان کرد: قریب به چهار هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی انتخابات هستند، باید هماهنگی‌های مناسبی در خصوص اجرای انتخابات انجام شود و نهضت اطلاع رسانی از امروز با برگزاری نشست‌های خبری ادارات آغاز شده و همه دستگاه‌ها با آمادگی کامل گزارش عملکرد خود طی دو سال گذشته از دولت را برای اصحاب رسانه تشریح کنند.

درویشی با اشاره به اینکه تا یک اتفاق بزرگ ۳۰ روز طلایی وقت داریم گفت: همه ما دلسوز شهرستان، منطقه و کشور خود هستیم، کسی مدعی نیست که نقص ندارد، اما این ۳۰ روز را برای حال خوب مردم تلاش کنیم و هر اختلاف، نقد را کنار بگذاریم و آنچه در جامعه منعکس می‌شود، همدلی باشد که این نیاز به تیزهوشی اصحاب رسانه دارد.