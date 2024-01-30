قطب مراکز داده بستر توسعه محتوای الکترونیکی در شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت، فرشاد اکبرزاده، سرپرست اداره کل مهندسی شبکه و مجری پروژه قطب مراکز داده، قطب مراکز داده را یک محدوده جغرافیایی متشکل از مراکز داده تجمیع شده با دسترسی کامل به زیرساختهای ارتباطی داخل کشور و بینالملل معرفی کرد و افزود: قطب مرکز داده محل تجمیع کریرها، اپراتورها، صاحبان خدمات و محتوای داخلی و خارجی است.
وی به خدمات قطب مرکز داده اشاره کرد و گفت: ارائه انواع سرویسهای میزبانی از جمله فضا و پاور، امکان توزیع محتوا، وجود مناطق آزادICT، امکان حضور کسبوکارهای دیجیتال کشور در بازارهای منطقه و جهانی، تبادل ترافیک و سرویسهای خدمات ابری و خرید و فروش ترافیک در سطح داخلی و بینالمللی، از جمله این خدمات است.
مدیر پروژه قطب مراکز داده توجه به شاخصهای انتخاب مراکز قطب داده را ضروری برشمرد و ادامه داد: دسترسی به شبکه فیبر نوری و شبکههای ارتباطی، پایداری از لحاظ منطقه جغرافیایی، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، قابلیت تأمین برق مورد نیاز، وجود زیرساختهای شهری، نزدیکی به درگاههای مرزی بینالملل در انتخاب این شاخصها ضروری است.
اکبرزاده اظهار کرد: با توجه به شاخصهای فوق بیش از ۱۸ نقطه در کشور شناسایی و در فاز اول شهرهای البرز، مشهد و اصفهان انتخاب شده است.
وی به تسهیلات برای مشارکتکنندگان در قطب مرکز داده اشاره کرد و افزود: آسانگیری در ارائه مجوزهای قانونی، ارائه بستر ارتباطی امن و پایدار، تأمین برق مورد نیاز و امنیت فیزیکی، اجاره زمین با هزینههای مناسب بهصورت درازمدت با امکان تمدید و ارائه مشوقهای تجاری مانند تخفیف در تعرفههای فضا، مالیات و سرویس، از جمله این مزایا است.
اکبرزاده مشارکتکردن در قطب مرکز داده را موجب کاهش ریسک و هزینههای سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: استفاده از قطب مراکز داده، توسعه خدمات ابری، توزیع محتوا، کسبوکارهای دیجیتال و خدمات پایه، افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات و محتوای داخلی و خارجی و توسعه کسبوکارها و خدمات دیجیتال درشرکتهای نوپا را به دنبال دارد.
وی به توسعه خدمات دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی با بهکارگیری قطب مراکز داده اشاره کرد و افزود: قطب مراکز داده بسترساز توسعه محتوای الکترونیکی در شبکه ملی اطلاعات از طریق زیرساختهای لازم است و ارائه بسته حمایتی، گسترش کسبوکارها به خارج از مرزها و ارائه خدمات فناوری اطلاعات به کشورهای همسایه، را به همراه دارد.
مجری پروژه قطب مراکز داده ایجاد بستری مناسب برای تمرکززدایی مراکز داده از تهران در سایه قطب مراکز داده را مهم ارزیابی کرد و افزود: رعایت اصول پدافند غیرعامل و توزیع مراکز داده در قطبهای مرکز داده، رفع چالشهای تبادل محتوا و داده بین اپراتورها و تأمینکنندگان محتوا و کاهش هزینههای مراکز داده در قطب با رویکرد توسعه کسبوکارهای نوین ضروری است.
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