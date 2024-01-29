به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلمانی ظهر دوشنبه در نهمین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر استان گفت: بنیاد شهید استان به مناسبت دهه فجر چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۴۴ برنامه شاخص با ده‌ها برنامه زیرشاخص در این ایام اجرا خواهد کرد.

وی افزود: این نهاد در کنار انجام وظایف ذاتی خود در خدمت رسانی به ۱۶۷ هزار و ۶۹۲ عضو معزّز جامعۀ هدف، بواسطۀ اینکه مولود انقلاب اسلامی است، برنامه‌های گسترده‌ای برای بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده که ۴۴ عنوان از این برنامه‌ها، به عنوان برنامه شاخص تعیین شده است.

سلمانی ابراز داشت: برگزاری همایش نیمکت‌های سوخته با موضوع بزرگداشت شهدای بمباران مدارس زینبیه و ثارالله میانه، ملاقات ایثارگران با نماینده ولی فقیه در استان با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب (مد ظله العالی)، مراسم بزرگ مهمانی لاله‌ها بمنظور غبارروبی و گلباران مزار مطهر شهدا در بعدازظهر روز ۱۹ بهمن و عطرافشانی مزار شهدای هموطن ارامنه در قبل از ظهر همان روز، از جملۀ این برنامه‌های شاخص است.

وی گفت: دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر انقلاب استان، تجلیل از کارمندان ایثارگر شاغل در ادارات، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، آمادگی بیمارستان تخصصی اعصاب و روان فجر برای عیادت از جانبازانِ گرانقدرِ بستری در این بیمارستان و مشارکت در برگزاری برنامه‌های مجموعه‌های دیگر همانند یادواره‌های شهری و روستایی شهدا رئوس برنامه‌های دیگر بنیاد شهید آذربایجان‌شرقی در دهه فجر است.