محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فقط دو میلیون و۴۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۸۰ هزار دام سنگین در استان وجود دارد گفت: طرح ایمنی سازی دامهای سبک و سنگین در چهارمحال و بختیاری علیه تب برفکی همه ساله اجرا میشود و امسال دامپزشکان و کاردان های این رشته به تمام روستاهای استان گسیل شدهاند تا از این بیماری تا حد بسیار زیادی پیشگیری شود.
وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری از قطبهای تولید گوشت قرمز در کشور است و ۲۵ درصد پروتئین ایران از دامهای سبک روستایی و عشایری تأمین میشود و پیشگیری از انواع بیماریها با ایمنی سازی دامها بسیار اهمیت دارد.
تب برفکی موجب ضرر به صنعت دامپروی میشود
همچنین معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت بیماری تب برفکی گفت: عامل این بیماری به عنوان یکی از عوامل ویروسی مهم واگیردار در بین جمعیت دامی هرساله سبب بروز صدمات اقتصادی جبرانناپذیری به صنعت دامپروری کشور میشود.
حسین صالحی افزود: این بیماری با علائم تب، وزیکولهای دهانی، بی اشتهایی، ریزش ترشحات دهانی و لنگش تظاهر میکند.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان اظهار داشت: واکسیناسیون در دامهای حساس علیه این بیماری میتواند با افزایش سطح ایمنی همراه بوده و در پیشگیری از بروز و کاهش موارد شیوع، مؤثر واقع شود اما واکسیناسیون به همراه رعایت اصول بهداشتی- قرنطینهای با نتایج مثبت همراه است.
صالحی گفت: لازم است واحدهای دامی صنعتی نیز همزمان و با بهرهگیری از ظرفیت مناسب بخش غیردولتی دامپزشکی نسبت به تهیه واکسن اقدام کنند. همچنین پس از واکسیناسیون در جمعیت دام صنعتی، آمار برای هر واحد دامی در سامانۀ مربوطه ثبت میشود.
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