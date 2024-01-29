به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از کارگاه تخصصی دو روزه آزمایندگان تخصصی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی -تربیتی شهرستانها و مناطق تابعه استان که در محل سالن جلسات این اداره برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای صلاحیتهای حرفهای معلمان، طراحی آموزش اثر بخش و تقویت زیرساختهای آموزشی از اساسیترین اولویتهای آموزش و پرورش استثنایی است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه دورههای تخصصی در راستای بهبود کیفیت فرآیند آموزشی و توانبخشی به منظور ارتقای سطح عملکرد معلمان برگزار میشود، تصریح کرد: ۱۹ نفر از آزمایندگان تخصصی مراکز جامع شهرستانهای بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سقز، قروه، سروآباد، ناحیه یک و دوسنندج، کامیاران، مریوان، موچش وسریش آباد در این دوره شرکت کردند.
محمدی ارتقای توانمندی، به روزآوری دانش، باز آموزی و رشد حرفهای، کیفیت بخشی به امر آموزش، بسط عدالت آموزشی، افزایش مهارتهای تخصصی، آشنایی و تمرین عملی در انجام درست تستهای ارجاعی آزمایندگان تحصیلی به منظور جایدهی نوآموزان در مدارس عادی یا استثنایی را از اهداف برگزاری این دوره ۲۴ ساعته عنوان کرد.
وی افزود: معلمان در مقاطع و شرایطی خاص از فعالیت کاری خود به کمک مستقیم راهنمای آموزشی نیاز دارند که این کمک برای اصلاح فرآیند آموزش در قالب برگزاری دورههای آموزشی و درچارچوب نیازها طراحی و در اختیار آنان قرار میگیرد.
محمدی با اشاره به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیقی که در مسائل آموزشی و تربیتی به همراه دارد، گفت: اتخاذ روشهایی که هماهنگ کننده برنامههای آموزشی با توسعه تکنولوژی و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ابزار مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و نوآوری است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان ادامه داد: هراندازه معلمانی فعال و پویا تر داشته باشیم به همان اندازه دستیابی به اهداف عالی آموزشی راحت تر خواهد بود، چراکه توسعه در جوامع مختلف به واسطهی آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی ماهر در آن جامعه شکل میگیرد.
وی گفت: موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظامهای آموزشی، منوط به توانمندیها و قابلیتهای حرفهای معلمان است که مجریان اصلی برنامهها در محیط واقعی و کارگزاران حقیقی آموزش و پرورش هستند.
محمدی با اشاره به اینکه امروزه سازمانهایی پیشرو محسوب میشوند که به امر توسعه و آموزش منابع انسانی تأکید و اهتمام دارند و در فعالیتهای آموزشی به دو اصل اثربخشی و کارآیی آموزش توجه دارند، تصریح کرد: آموزش یکی از صنعتهای اصلی رشد و نیاز اصلی معلمان بویژه در عصر فناوری اطلاعات وارتباطات میباشد.
گفتنی است؛ در این دوره نسرین معصوم زاده رئیس گروه امور پیشگیری، تشخیص، سنجش و ابزارسازی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به صورت آنلاین و مدرسین برجسته استانی به صورت حضوری اصول و شیوههای اجرای آزمونها و مباحث تخصصی هوش را به آزمایندگان آموزش دادند.
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