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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

رییس آموزش وپرورش استثنایی کردستان:

اساس تحول در نظام آموزشی بر ارتقای حرفه‌ای نیروی انسانی است

اساس تحول در نظام آموزشی بر ارتقای حرفه‌ای نیروی انسانی است

سنندج_ رییس آموزش وپرورش استثنایی کردستان گفت: یکی از پایه‌های اساسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ارتقای جایگاه حرفه‌ای با تأکید بر نقش الگویی وجایگاه نیروی انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از کارگاه تخصصی دو روزه آزمایندگان تخصصی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی -تربیتی شهرستان‌ها و مناطق تابعه استان که در محل سالن جلسات این اداره برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، طراحی آموزش اثر بخش و تقویت زیرساخت‌های آموزشی از اساسی‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش استثنایی است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه دوره‌های تخصصی در راستای بهبود کیفیت فرآیند آموزشی و توانبخشی به منظور ارتقای سطح عملکرد معلمان برگزار می‌شود، تصریح کرد: ۱۹ نفر از آزمایندگان تخصصی مراکز جامع شهرستان‌های بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سقز، قروه، سروآباد، ناحیه یک و دوسنندج، کامیاران، مریوان، موچش وسریش آباد در این دوره شرکت کردند.

محمدی ارتقای توانمندی، به روزآوری دانش، باز آموزی و رشد حرفه‌ای، کیفیت بخشی به امر آموزش، بسط عدالت آموزشی، افزایش مهارت‌های تخصصی، آشنایی و تمرین عملی در انجام درست تست‌های ارجاعی آزمایندگان تحصیلی به منظور جایدهی نوآموزان در مدارس عادی یا استثنایی را از اهداف برگزاری این دوره ۲۴ ساعته عنوان کرد.

وی افزود: معلمان در مقاطع و شرایطی خاص از فعالیت کاری خود به کمک مستقیم راهنمای آموزشی نیاز دارند که این کمک برای اصلاح فرآیند آموزش در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی و درچارچوب نیازها طراحی و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

محمدی با اشاره به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیقی که در مسائل آموزشی و تربیتی به همراه دارد، گفت: اتخاذ روش‌هایی که هماهنگ کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ابزار مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و نوآوری است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان ادامه داد: هراندازه معلمانی فعال و پویا تر داشته باشیم به همان اندازه دستیابی به اهداف عالی آموزشی راحت تر خواهد بود، چراکه توسعه در جوامع مختلف به واسطه‌ی آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی ماهر در آن جامعه شکل می‌گیرد.

وی گفت: موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام‌های آموزشی، منوط به توانمندی‌ها و قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان است که مجریان اصلی برنامه‌ها در محیط واقعی و کارگزاران حقیقی آموزش و پرورش هستند.

محمدی با اشاره به اینکه امروزه سازمان‌هایی پیشرو محسوب می‌شوند که به امر توسعه و آموزش منابع انسانی تأکید و اهتمام دارند و در فعالیت‌های آموزشی به دو اصل اثربخشی و کارآیی آموزش توجه دارند، تصریح کرد: آموزش یکی از صنعت‌های اصلی رشد و نیاز اصلی معلمان بویژه در عصر فناوری اطلاعات وارتباطات می‌باشد.

گفتنی است؛ در این دوره نسرین معصوم زاده رئیس گروه امور پیشگیری، تشخیص، سنجش و ابزارسازی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به صورت آنلاین و مدرسین برجسته استانی به صورت حضوری اصول و شیوه‌های اجرای آزمون‌ها و مباحث تخصصی هوش را به آزمایندگان آموزش دادند.

کد مطلب 6007992

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