بانوان زمینه ساز حضور حداکثری در انتخابات باشند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از بانوان مؤثر اجتماعی در کرج با اشاره به جنگ ترکیبی و فکری ایجاد شده توسط دشمن علیه این کشور گفت: در دورانی دشمنان جنگ سخت را به ملت ما تحمیل میکردند اما امروز شاهد جنگ نرم شناختی و پیچیدهای با روشهای مختلف هستیم.
وی عنوان کرد: تلاش برای حذف قوانین شرعی، اعتبار زدایی در جامعه، ناامیدسازی و ناکارآمد سازی از جمله ابزارهای دشمن در این جنگ ترکیبی است که شناخت بانوان از این مهم و پاسخ قاطعانه و به موقع در برابر توطئهها میتواند خنثی کننده اهداف شوم بدخواهان کشور باشد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج جایگزینی بینشها و نگرشها را بازی جدید دشمن دانست و ادامه داد: امروز دشمن اعتقادات و باورهای دینی و اسلامی ملت ما را نشانه گرفته و تبدیل پایگاه محوری جوانان از مسجد به گردش در مراکز خرید و … که با عناوین خاص رایج شده همان تغییری است که مد نظر دشمن قرار دارد.
رمضانی تصریح کرد: از جمله بازیهای رسانهای دشمن میتوان به شبهه آفرینی در فضای مجازی و به چالش کشیدن افکار مخاطبان و خانوادهها اشاره کرد. حیلههای رسانهای برای زیر سوال بردن سرمایههای اجتماعی انقلاب و ساخت مستندهای پیچیده با روش تقطیع از دیگر شگردهای دشمن در جنگ کنونی است.
وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری نسبت به فعالیت در فضای رسانهای و مجازی بیان کرد: دشمنان در جنگ شناختی برای کسب اخبار و اطلاعات تلاش میکنند و در این مسیر هزینههای هنگفتی را نیز متحمل میشوند که راهکار دفاع از خود در برابر آنها پاسخ محتوایی است. باید مراقب باشیم زیرا دشمن امروز از رگ گردن به ما نزدیکتر است.
ضرورت متقاعد سازی و اقناع جامعه
فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به اهمیت تبیین مسائل در مقابل چالشهای فکری دشمنان و افشای ماهیت دروغین آنها توسط سربازان انقلاب، استفاده از روشهای آفندی و پدافندی را تنها پاسخ کوبنده به توطئههای دشمن دانست و افزود: همچنین باید نسبت به متقاعد سازی و اقناع جامعه در فضای مه آلود ایجاد شده توسط دشمن اقدام کرد.
رمضانی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فتح قلهها و با بیان اینکه اکنون در حال حرکت به سمت قله هستیم و یاس و ناامیدی در این مسیر ممنوع است، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد و در این مسیر پر فراز و نشیب، جهاد تبیین باید سرلوحه اقشار مختلف باشد.
وی با اشاره به اهمیت تبیین دستاوردها و توفیقهای انقلاب اسلامی و جایگاه ویژه ایران در محافل بین المللی تصریح کرد: علیرغم تمام تحریمها و مشکلات اقتصادی، این کشور با تکیه بر ظرفیتهای داخلی همواره خوش درخشیده و به همت جوانان و راهبردهای رهبر معظم انقلاب و مسؤولان دولت سیزدهم جایگاه خود را در محافل بین المللی تثبیت کرده است.
فرماندار ویژه شهرستان کرج پیوستن جمهوری اسلامی به عضویت شانگهای و بریکس را نمونههایی از توفیقات این کشور برشمرد و با اشاره به اینکه سرمایههای اجتماعی ما با جهاد تبیین ترمیم میشوند، بیان کرد: در دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری به البرز بالغ بر ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این استان جذب شده است.
رمضانی با بیان اینکه با تلاشهای دولت سیزدهم نرخ بیکاری به ۸.۶ رسیده است، به اهمیت حضور و مشارکت زنان اشاره و عنوان کرد: ۵۱ درصد جمعیت البرز را بانوان تشکیل میدهند و یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر واجد شرایط رأی در استان البرز داریم و برای دو کرسی نمایندگی مجلس ۳۰۷ نفر در این حوزه انتخابیه تأیید صلاحیت شدند.
وی اظهار کرد: از بانوان به عنوان اقشار اثرگذار انتظار میرود با آگاهی از توطئههای دشمنان زمینه ساز حضور حداکثری در انتخابات باشند. ۲۶ هزار نفر رأی اولی در استان داریم و جمعه هفته جاری نیز همایش بزرگ حضور در کرج برگزار میشود.
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