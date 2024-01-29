کشت گندم در بیضا به ۱۱ هزار هکتار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر ، صدیقه مویدی از پایان کشت گندم در بیضا خبر داد و گفت: ۱۱ هزار هکتار گندم آبی و ۷۳۰ هکتار گندم دیم در این شهرستان کشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا افزود: گندم کشت شده به طور عمده از ارقام سیروان، مهرگان، طلایی، برات، آران، چمران ۲ و ترابی است که دارای مقاومت به خشکی آخر فصل، مقاوم به ورس، دوره رشد کوتاه، عملکرد مطلوب و مقاومت به بیماری زنگ زرد هستند.

وی تصریح کرد: از این میزان سطح کشت شده ۲۱۹ هکتار دارای قرارداد طرح جهش تولید در دیمزارها و ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار در طرح کشت قراردادی مشارکت دارند.

مویدی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد کشت گندم در این شهرستان مکانیزه انجام شده است، افزود: کاهش مصرف بذر، کاهش تردد ادوات، عملیات خاک‌ورزی در عمق یکسان، کاهش هزینه تولید، کنترل راحت تر علف‌های هرز از مزایای کشت مکانیزه است.

او ادامه داد: کشت مکانیزه این محصول توسط ۵۰ دستگاه شامل کمباین، کشت مستقیم، خطی کار و کشت بر روی پشته انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا تصریح کرد: مزارع آبی این شهرستان به ۲ روش تحت فشار (نوارتیپ، بارانی و مه پاش) و غرقابی آبیاری می‌شوند.

وی گفت: مهم‌ترین عوامل در دستیابی به عملکرد مطلوب، استفاده از بذر اصلاح شده، رعایت تاریخ کشت، تراکم بهینه بذر، تناوب زراعی، اجرای کشاورزی حفاظتی و تغذیه مناسب است.

این مقام مسؤول یادآور شد: کود شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه در مراکز عرضه نهاده‌های شیمیایی تأمین و تمهیدات لازم برای جذب سهمیه کود سرک در این شهرستان انجام شده است.