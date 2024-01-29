به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ساوهشمشکی ظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هیأت اسکی و ورزشهای زمستانی استان زنجان که با حضور اعضای مجمع در سالن کنفرانس ادارهکل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: بیتردید پیشرفتهایی که در ورزش اسکی بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده، بسیار چشمگیر بوده است.
وی با اشاره به اینکه امکانات ورزش اسکی در چهار دهه گذشته به هیچ وجه به آنچه که امروز در این رشته داریم، قابل مقایسه نیست، افزود: بعد از اقداماتی که در ورزش اسکی بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت، باعث شد تا ورزش اسکی در کشور از محبوبیت خوبی برخوردار شود.
این مسؤول با یادآوری اینکه قبل از انقلاب محدودیتهای زیادی در زیرساختهای ورزش اسکی شاهد بودیم، ادامه داد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با ایجاد زیرساختها و پیستهای متعدد در کشور، این ورزش رفتهرفته از مقبولیت خوبی در بین آحاد جامعه برخوردار شد.
نایبرئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی در ادامه از پیست پاپایی زنجان به عنوان یکی از پیستهای قدیمی کشور یاد کرد و گفت: این پیست با نیم قرن سابقه، پذیرای بسیاری از علاقهمندان به ورزش اسکی بوده و بیتردید باید از آن به عنوان یکی از زیرساختهای خوب این رشته در استان زنجان یاد کنیم.
ساوهشمشکی با تاکید بر اینکه اسکی ورزش انحصاری نبوده و همه آحاد جامعه میتوانند در این رشته مفرح فعالیت داشته باشند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه زنجان به واسطه برخورداری از پیست پاپایی توانسته است آمار قابل قبولی را در حوزه ورزشکاران فعال این رشته به خود اختصاص دهد.
گفتنی است، در مجمع انتخابات هیأت اسکی و ورزشهای زمستانی استان زنجان، رضا اژدریآزاد با کسب ۱۹ رأی از ۱۹ رأی مأخوذه در سمت خود ابقاء شد. کیوان پارسا و محسن قماشچی دو کاندیدای دیگر این مجمع نیز قبل از آغاز رأیگیری به نفع اژدریآزاد انصراف دادند.
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