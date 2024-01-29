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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی خبر داد؛

فرآوری ۱۰۸۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم و جو توسط تعاون روستایی

فرآوری ۱۰۸۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم و جو توسط تعاون روستایی

تبریز- مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی از بوجاری و فرآوری ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم و جو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجگران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این بذور تولید و فرآوری شده براساس برش توزیع جغرافیایی مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان به شهرستانها ارسال و بین کشاورزان توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده از بذور اصلاح شده علاوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح باعث افزایش مقاومت گیاهان زراعی در مقابل انواع آفات و بیماری‌ها و همچنین افزایش راندمان تولید در شرایط خشکسالی و کم آبی می‌شود.

گفتنی است شبکه تحت پوشش این مدیریت دارای ۶ مرکز بوجاری و فرآوری بذر اصلاح شده گندم، جو در شهرستانهای بستان‌آباد، هشترود، چاراویماق و میانه است که سالانه بذور اصلاح شده را زیر نظر کمیته فنی بذر استان و کارشناسان مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال تولید و پس از بوجاری و فرآوری در اختیار کشاورزان داخل و خارج استان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6008115

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