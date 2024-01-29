هنرجویان هنرستان سوره اصفهان ۶ مقام المپیاد فیلمسازی را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور در هنرسرای خورشید اصفهان برگزار شد و در این مراسم ۶ نفر از هنرجویان هنرستان دخترانه سوره اصفهان در رشته سینما با کسب مدال طلا و برنز این دوره از مسابقات خوش درخشیدند.

دنیا خدایی، حدیث امینی زاده، مبینا حدادی، مریم آصفی، فاطمه براتی در این مسابقه موفق به کسب مدال طلا و الناز سعیدی موفق به کسب مدال برنز شد.

در این المپیاد هزار نفر به رقابت با یکدیگر پرداختند و از آن میان ۳۱ نفر در مرحله نهایی موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند.

دنیا خدایی با فیلم انتظار، حدیث امینی زاده با فیلم طاس، مبینا حدادی با فیلم تسبیح، مریم آصفی با فیلم من کجا هستم، فاطمه براتی با فیلم ایده سفر به همانی که بودم، الناز سعیدی با فیلم متراژ در این المپیاد حضور یافتند و در مرحله نهایی در سه گروه مختلف با دو اثر «مامان نیست» و «درگاه» مدال طلا وبا اثر «من موتزارت نیستم» مدال برنز را کسب کردند.

گفتنی است، هنرستان سوره اصفهان سالهاست زیر نظر حوزه هنری استان اصفهان به آموزش هنرجویان دختر در رشته سینما و نمایش پرداخته است. هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران ۲۸ دی تا ۲ بهمن ماه با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان برگزار شد