تولید ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حشمتی، ظهر دوشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی اظهار کرد: وزارت نفت برای کیفی سازی سوخت تا سال ۱۴۰۷ فرصت نیاز دارد و محیط زیست برای صدور تمام مجوزهای تولید انرژی تجدیدپذیر در سریع‌ترین زمان دستور لازم را صادر کرده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به کاهش ۶۴ درصدی مصرف مازوت در نیروگاه شازند افزود: در بررسی آلودگی هوا در کلانشهرها تمرکز بر اجرای قانون هوای پاک سال ۹۶ است.

حشمتی از انجام ۴۳ هزار پایش در تمام کلانشهرها در سال جاری خبر داد و گفت: سازمان‌های مردم نهاد در رابطه با آلودگی هوا درست می‌گویند اما شرایط تحویل سکان مدیریت و جبران عقب افتادگی‌ها را نیز باید لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه نقش صنایع استان مرکزی نقش در آلودگی هوا ۵۷ درصد و نقش منابع آلاینده متحرک ۴۳ درصد است، تاکید کرد: نیروگاه متهم ردیف اول آلودگی هوا در کلانشهر اراک است اما نباید از نقش منابع متحرک در این آلودگی غفلت کنیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به فرسودگی بیش از ۹۰ درصد کامیون‌ها افزود: اراک نیازمند پنج ایستگاه شاخص SO۲ است در حالی که هم اکنون ۲ ایستگاه در این کلانشهر فعال است.

حشمتی بودجه سازمان محیط زیستی را ۱۴ درصد بودجه کشور عنوان کرد و گفت: نمی‌توان با این بودجه و حتی ۹ میلیارد تومان تملک دارایی اداره کل محیط زیست استان نمی‌شود این همه اقدام را عملیاتی کرد.

وی با تاکید بر عدم اعطای مجوز مازوت سوزی توسط سازمان محیط زیست اظهار کرد: این یک تصمیم فرا دستگاهی است که گرفته شده و ما در تلاشیم که موضوعات در چارچوب قانونی باشد.

کاهش ۶۴ درصدی مصرف مازوت اتفاق مثبت است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: تلاش ما برای کاهش مازوت سوزی است و خوشبختانه کاهش ۶۴ درصدی مصرف مازوت یک اتفاق مثبت است.

حشمتی بیان کرد: به روز رسانی سیاهه انتشار و افزایش مسؤولیت اجتماعی صنایع ضروری است و در این راستا در سفر دوم ریاست جمهوری به استان مرکزی برای گرفتن اعتبارات کاهش آلودگی هوا تلاش کنید.

وی با بیان اینکه تولید ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در طول ۲ سال آینده هدف‌گذاری شده است، افزود: سرانه مصرف گاز توسط نیروگاه‌ها بر عهده سازمان نیست اما مطالبات خود را به صورت مکتوب و در جلسات ارائه می‌دهیم.

برنامه ریزی مدون برای مقابله با ریزگردها ضروری است

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: دغدغه اصلی در استان، محیط زیست و انتظارات ما از مسؤولان در سطح ملی است.

علی اکبر اسدی تاکید کرد: انتظار می‌رود دغدغه‌ها رویکرد راهگشایی داشته باشد و صدای مردم استان باید به گوش مسئولان در پایتخت برسد و این مهم بر عهده محیط زیست است.

اسدی با اشاره به تولید مازوت کم سولفور توسط وزارت نفت طی سه سال بیان کرد: درخواست ما از سازمان محیط زیست، دریافت برنامه زمان بندی شده قابل رصد از وزارت نفت است تا سالیانه میزان مازوت سوزی نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش یابد.

وی اظهار کرد: کاهش تولید برق در زمان ناترازی را می‌توان انجام داد تا در چند شهر مثل اراک که مشکل دارند مازوت سوزی نشود و همانطور که دستور دادیم تولید برق واحد ۳ نیروگاه کم شود.

اسدی ظرفیت استان مرکزی در تولید برق خورشیدی را معادل ۲۶۰۰ مگاوات عنوان کرد و افزود: برای مقابله با ریزگردها از هم اکنون باید برنامه ریزی شود که امیدواریم برای ایستگاه‌های پایش به استان کمک‌های بیشتری شود.