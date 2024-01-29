امید آفرینی لازمه مشارکت مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی عصر دوشنبه در همایش بسیجیان، فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت اظهار کرد: بسیج به عنوان مردمی‌ترین نهاد ارزشی برخاسته از بطن جامعه در جمهوری اسلامی ایران موجب عزت، اقتدار، افتخار و سربلندی نظام و انقلاب اسلامی است.

وی افزود: امروزه شاهدیم بسیجیان با روحیه جهادی و خستگی ناپذیر خود در عرصه‌های مختلف امنیتی، فرهنگی، عمرانی و … با تمام توان خود از دور افتاده‌ترین نقاط روستایی تا مهمترین پروژه‌های ملی با حضور پر شور خود باعث انجام امور به نحو احسن شده‌اند.

نقدی بیان کرد: برخی افرادی که تاریخ انقلاب را به یاد دارند کمبودها را دیدند اما امروز به برکت نظام مقدس جمهوری‌اسلامی می‌بینیم در همه روستاها خدمات ارزشمندی شاهد هستیم.

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پایه‌های نظام را محکم می‌کند

وی با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و سلامت انتخابات افزود: بسیجیان همیشه نشان دادند اهل نظام و انقلاب هستند و امیدواریم از ظرفیت بسیجیان در برگزاری انتخابات بیشتر استفاده کنیم و حق مطلب را ادا کنیم.

فرماندار شفت تصریح کرد: در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، تمام تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات سالم و با حضور حداکثری مردم در این عرصه است.

وی با بیان اینکه طبق بیانات رهبر انقلاب و تأکیدات رئیس جمهوری چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت را دنبال می‌کنیم برگزاری سالم، باشکوه، رعایت اصل امانتداری و صیانت از آرای مردم، اصل مهم برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

نقدی با بیان اینکه امیدآفرینی از طریق جهاد تبیین بسیار مهم است، گفت: همه ما موظف به اجرای قانون و برگزاری سالم انتخابات و صیانت از آرای مردم هستیم، بنابراین اجرای قانون مدنظر بوده و باید در همین چارچوب حرکت کنیم.

فرماندار شفت با اشاره به حضور فراجناحی بسیج در انتخابات و کمک به مشارکت حداکثری: بسیجیان در زمان انتخابات در راستای جهاد تبیین و بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم، بویژه نسل جوان و فراهم کردن زمینه حضور حداکثری، پر شور، پر نشاط و آگاهانه مردم در انتخابات تلاش کنند.