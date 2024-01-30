۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۵

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

نگرانی از رویارویی با «غول ایران»/ پیروزی سوریه در لحظات پایانی!

پیشکسوتان فوتبال سوریه هر چند اعتقاد دارند فاصله زیادی بین سطح فنی فوتبال این کشور با ایران وجود دارد اما یکی از آنها پیش‌بینی کرده است که سوریه در ثانیه‌های پایانی برنده این دیدار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم ملی سوریه خواهد رفت.

روزنامه «الوطن» سوریه در یادداشتی که در مورد دیدار تیم ملی این کشور با ایران منتشر کرده است به گفت و گو با پیشکسوتان ورزشی این کشور که در وزارت ورزش سوریه مشغول به کار هستند پرداخت و نوشت: پیشکسوتان ورزش سوریه نمی‌توانند نگرانی خود را بابت رویارویی با این «غول ایرانی» پنهان کنند چرا که این تیم نظم و قدرت قابل توجهی دارد.

رئیس کمیته اجرایی این سازمان امیدوار است تیم ملی سوریه به واسطه تاکتیک «هکتور کوپر» که بر بستن فضاها تمرکز دارد بتواند در دیدار با ایران به تساوی دست پیدا کند و در ضربات پنالتی به پیروزی دست پیدا کند. او گفت: تیم ملی سوریه به یکی از تیم‌ها مطرح در قاره آسیا تبدیل شده است و دیگر تیم‌های قاره از این تیم حساب می‌برند.

یکی دیگر از این پیشکسوتان معتقد است که تیم ملی سوریه با گلزنی «عمر خربین» در آخرین ثانیه‌های پایانی بازی به پیروزی دست خواهد یافت. کوپر به خوبی این تیم را سازماندهی کرده است و به تیمی قدرتمند تبدیل شده است.

یکی دیگر از این این افراد به «الوطن» گفت: با توجه به ۱۷ پیروزی ایران و تنها یک برد سوریه در دیدارهای رودررو نمی‌توان منکر قدرت این تیم شد اما تیم ملی سوریه از امید و انگیزه زیادی برخوردار است.

پیشکسوت دیگری دیدار تیم‌های ایران و سوریه را به وزنه برداری با ۵۰ کیلوگرم وزن تشبیه کرد که بخواهد وزنه ای ۲۰۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. او گفت: اختلاف بین تیم ایران و سوریه بسیار زیاد است و مقایسه این دو تیم غیرمنصفانه است. تیم ملی سوریه در حال بازسازی خود با سرمربی جدید است و هنوز در ابتدای راه قرار دارد. اما نسبت به پیروزی در این دیدار خوشبین هستیم و اگر هم شکست بخوریم ناراحت نخواهیم شد.

      بزرگترین سلاح سوری ها این است : " اگر هم شکست بخوریم ناراحت نخواهیم شد "

