استقرار جو نسبتاً پایدار در البرز/ هوای سرد ماندگار است

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی هوای استان البرز با محوریت کرج گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جو نسبتاً پایدار تا روز سه شنبه در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن بعضی ساعات غبار محلی، ماندگاری هوای سرد و یخبندان فراگیر در سراسر استان مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه تا پایان هفته با گذر امواج ناپایدار از منطقه وزش باد نسبتاً شدید، بارش پراکنده برف و باران، روند کاهش دما و یخبندان مورد انتظار است، افزود: امروز دوشنبه آسمان صاف تا کمی ابری و فردا سه شنبه قسمتی ابری تا ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و یخبندان و بعضی ساعات غبار محلی است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به پیش بینی آسمانی نیمه ابری همراه با مه و یخبندان، غبار محلی و بارش پراکنده باران و برف در بعضی ساعات برای روز چهارشنبه بیان کرد: بارش برف و باران، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک موقت برف و کاهش محسوس دما نوع مخاطره موجود و اختلال در ترددهای شهری و بین شهری و کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و معابر اثرات آن است.

بهاروند احمدی با اشاره به خطر سقوط بهمن و ریزش سنگ در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی استان البرز عنوان کرد: پرهیز از سفرهای غیرضروری و رعایت نکات ایمنی، به همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و خودداری از توقف در دامنه کوه‌ها به دلیل خطر سقوط بهمن و ریزش سنگ توصیه می‌شود.