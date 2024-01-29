به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی ظهر دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همزمان با دهه مبارک فجر، ۴۶ پروژه تأمین و توزیع آب شرب در استان خراسان رضوی افتتاح می‌شود، اظهار کرد: ۱۶۸ هزار نفر از مردم استان از این پروژه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی حفر و تجهیز هفت حلقه چاه آب با توان تولید ۱۳۴ لیتر بر ثانیه، ساخت ۲۵ باب مخزن به حجم شش هزار و ۵۰۰ متر مکعب و احداث ۹ ایستگاه پمپاژ را از جمله این پروژه‌ها عنوان و تصریح کرد: اجرای ۱۴۰ کیلومتر خط انتقال، اصلاح ۵۱ کیلومتر خطوط شبکه توزیع و ۹ کیلومتر توسعه شبکه از دیگر پروژه‌هایی است که در راستای تأمین و بهره‌مندی مردم از آب آشامیدنی افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا در برنامه هفتم توسعه، ضریب نفوذ فاضلاب و بهره‌مندی از خدمات این حوزه رشد چشمگیری داشته باشد، گفت: هم اکنون ۳۳ درصد از خدمات این حوزه بهره‌مند هستند که برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این نسبت را به بالای ۶۵ درصد برسانیم.

امامی خاطرنشان کرد: افزایش میزان فاضلاب قابل استفاده در بخش‌های صنعت، معدن و … به توسعه این بخش‌ها نیز کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد ریال برای زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه فراهم کردن زیرساخت‌های بخش آب در سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن در این استان بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال هزینه دارد، گفت: تا کنون پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای تهیه زیرساخت‌های این طرح‌ها هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن کشور در استان خراسان رضوی در حال اجرا است، ادامه داد: تا کنون زیرساخت‌های شش سایت این طرح در خراسان رضوی برای واگذاری انشعاب آب، تکمیل و بهره‌برداری شده است.

نیاز آبی استان؛ ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه

امامی با اشاره به کاهش بارندگی در سال آبی جاری، گفت: برای تأمین آب شرب این استان به ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه نیاز داریم که با توجه به خشکسالی‌های چندسال گذشته، افت جدی سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش آب‌دهی چاه‌ها هم اکنون توان تأمین ۱۴ هزار و ۳۰۰ لیتر در ثانیه را داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه با افتتاح پروژه‌های جدید این میزان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: به منظور افزایش تأمین آب، تا پایان سال بالغ بر صد حفره چاه جدید حفاری می‌کنیم.

وی از تدوین برنامه جامع برای آمادگی همه شهرستان‌های استان در مقابله با کم‌آبی تابستان سال آینده خبر داد و افزود: در همین راستا بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پروژه از محل اعتبارات ستاد مدیریت بحران در شهرستان‌های گناباد، نیشابور و گلبهار در حال اجرا است.

امامی با بیان اینکه برای اجرای طرح‌های آبرسانی در تربت حیدریه نیز هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات رفع تنش آبی، دو هزار میلیارد ریال برای سایر شهرهای استان خراسان رضوی اختصاص یافته است.

بهره‌مندی یک میلیون و ۳۳۰ هزار مشترک خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با اشاره به پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت شهری استان از آب آشامیدنی اظهار کرد: در بخش آب یک میلیون و ۳۳۰ هزار مشترک و در بخش فاضلاب ۲۴۵ هزار و ۲۶۵ مشترک در سطح استان داریم.

وی تعداد مشترکان آب روستایی این استان را ۵۳۰ هزار عنوان و اظهار کرد: ۴۰ درصد اعتبارات محرومیت‌زدایی یعنی حدود یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال از طریق قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در بخش آب روستایی هزینه می‌شود.