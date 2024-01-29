دوره تخصصی استعدادهای قرآنی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد احمدی منفرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین دوره تخصصی پرورش استعدادهای درخشان قرآنی با رویکرد آموزش تلاوتهای تقلیدی در سال ۹۵ به جهت تقویت بنیه صوت و لحن و تجوید و آمادهسازی افراد مستعد در حوزه قرائت قرآن کریم در استان برگزار شد.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۴۰ نفر طی این مدت هفت سال، از آموزشهای تخصصی صوت و لحن و تجوید بهرهمند شدهاند و از وجود این افراد در قالب کاروانهای قرآنی و محافل قرآنی در ایام مناسبتی هفته وحدت، دهه فجر و … استفاده میشود.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: پس از طی مراحل اولیه و آزمونهای مربوطه، استعدادهای قرآنی وارد مرحله دوم یعنی مرحله قرائت تطبیقی میشوند که در این مرحله بر اساس آموختههای قبلی خود طی سالیان گذشته در دوره، قادر به ارائه تلاوت مطلوب و اصولی بر اساس رعایت مقامات و الحان خواهند بود.
احمدی منفرد ادامه داد: مرحله دوم این دوره از آموزشها یعنی تلاوتهای تطبیقی نیز از سال ۹۸ با حضور استعدادهایی که دوره قرائت تقلیدی را گذرانده بودند آغاز شد و تاکنون چهار نفر از استعدادهای قرآنی برتر در رشته قرائت تطبیقی تاکنون موفق به کسب گواهینامه سطح ۶ قرائت تخصصی قرآن کریم از سازمان دارالقرآن الکریم کشور شدهاند.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: امسال به جهت توجه به مناطق محروم کلاس در ۲ منطقه بوشهر و کنگان از شهرستانهای جنوبی استان نیز برگزار میشود که تعداد ۳۰ نفر از بهترینها، در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال پسران، در رشته قرائت و تلاوتهای تقلیدی شناسایی شدهاند که در این دوره حضور خواهند داشت.
وی خاطر نشان کرد: استاد عبدالله محبوبی از مدرسان و اساتید این دوره قرآنی است.
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