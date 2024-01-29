به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه اسمعیلی اظهار کرد: همزمان با سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در سال ۱۳۵۷ و آغاز دهه‌فجر انقلاب اسلامی، یادواره شهدای بهمن ماه قزوین و حومه به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: این یادواره، با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور به‌ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران، پنج‌شنبه، دوازدهم بهمن ماه سال جاری از ساعت ۱۵ در حسینیه امامزاده حسین (ع) برپا خواهد شد.

اسمعیلی گفت: یادواره فوق با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تبیین رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا و نقش آن‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یادآوری جانفشانی‌های شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: همچنین یاد و خاطره والدین شهدایی که طی بهمن ماه سال‌های گذشته دار فانی را وداع گفته و به فرزندان شهیدشان پیوستند، همزمان با این یادواره گرامی داشته می‌شود.

گفتنی است مدعوین شرکت‌کننده پس از برگزاری یادواره فوق در گلزار شهدای قزوین حضور می‌یابند و ضمن قرائت فاتحه، با آرمان‌های آنان تجدید بیعت خواهند کرد.