۳۰۰دانش آموز لودابی در مسابقات قرآن و نماز شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله پور دانش عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در هر رشته در پایان این مسابقات یک دانش آموز پسر و یک دانش آموز دختر به مرحله استانی راه خواهد یافت.

وی بیان داشت: دانش آموزان، در این دوره از مسابقات به مدت سه روز در رشته‌های قرآن، احکام، انشای نماز، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مداحی و اذان با هم به رقابت می‌پردازند.

پور دانش تصریح کرد: قرآن چراغ هدایتگر زندگی است و با انس دانش آموزان با قرآن، بینش و منش افراد به سمت راستی و درستی هدایت شده و از آسیب‌های اجتماعی مصون می‌مانند.