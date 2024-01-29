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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۳

رییس آموزش و پرورش لوداب:

۳۰۰دانش آموز لودابی در مسابقات قرآن و نماز شرکت می کنند

۳۰۰دانش آموز لودابی در مسابقات قرآن و نماز شرکت می کنند

یاسوج- رییس آموزش و پرورش لوداب گفت: مرحله منطقه‌ای مسابقات قرآن، عترت و نماز با حضور ۳۰۰ نفر از دانش آموزان دوره اول و دوم مقطع متوسطه در لوداب آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله پور دانش عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در هر رشته در پایان این مسابقات یک دانش آموز پسر و یک دانش آموز دختر به مرحله استانی راه خواهد یافت.

وی بیان داشت: دانش آموزان، در این دوره از مسابقات به مدت سه روز در رشته‌های قرآن، احکام، انشای نماز، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مداحی و اذان با هم به رقابت می‌پردازند.

پور دانش تصریح کرد: قرآن چراغ هدایتگر زندگی است و با انس دانش آموزان با قرآن، بینش و منش افراد به سمت راستی و درستی هدایت شده و از آسیب‌های اجتماعی مصون می‌مانند.

کد مطلب 6008374

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