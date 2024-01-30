تبیین مشارکت بالا در انتخابات از سوی کارگزاران حج استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح سه شنبه در نشست تبیینی مشارکت بالا در انتخابات به میزبانی حج و زیارت استان سمنان ویژه کارگزاران حج و دفاتر زیارتی غرب استان، تاکید کرد: تبیین چهره به چهره و اقشار مختلف در زمره راهبردهای دولت در راستای مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلس و خبرگان است.

وی افزود: در این راستا نشست‌های تبیینی در مجموعه استان سمنان برگزار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و … نیز در آن سهیم هستند و حج و زیارت استان سمنان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سرپرست حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: سلسله نشست‌های تبیینی با موضوع راهکارهای ارتقای مشارکت عمومی در انتخابات در مجموعه کارگزاران حج و زیارت و دفاتر زیارتی و … در حال برگزاری است.

چتری با بیان اینکه هفته گذشته نشست تبیینی با حضور دفاتر زیارتی و کارگزاران حج و زیارت شرق استان سمنان در شاهرود برگزار شد، گفت: امروز شاهد برگزاری نشست تبیینی مشابه برای کارگزاران حج در غرب استان در سمنان هستیم.

وی افزود: این نشست‌ها با هدف بررسی راهکارهای بالابردن مشارکت مردم و همچنین استفاده از ظرفیت حج و زیارت در شهرستان‌های مختلف استان سمنان برگزار می‌شود.

سرپرست حج و زیارت استان سمنان همچنین بیان کرد: امروز انتخابات یکی از مهمترین عرصه‌های حضور پرشور مردم در عرصه‌های تصمیم سازی و مردم سالاری دینی است.

چتری با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های مردم ایران اسلامی حضور در تمام صحنه‌ها است که نمونه آن را در مبارزات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، تحریم‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌توان مشاهده کرد، افزود: حضور اقشار مختلف در حماسه یازدهم اسفند ماه سال جاری نشانه اقتدار نظام اسلامی ایران است.