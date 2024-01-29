به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفخرالدین نژاد موسوی، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سامانه صدور شناسه ملی سازمانهای کارگری و کارفرمایی و کارگران بازنشسته کشور آماده بهرهبرداری و در اولین روز دهه فجر رونمایی خواهد شد، گفت: تمام اشخاص حقوقی از جمله سازمانهای کارگری و کارفرمایی و کانونهای کارگران بازنشسته کشور برای انجام امور خود بهویژه امور مالی، بانکی و مالیاتی و همچنین دریافت خدمات دولتی ملزم به دریافت شناسه ملی هستند.
وی افزود: بهمنظور تسهیل امور تشکلها در بخشهای کارگری و کارفرمایی و کانونهای کارگران بازنشسته و همچنین تحقق نظام دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع و کمک به اجرای مقررات ذیل قانون مبارزه با پولشویی، پس از تلاشهای فراوان و نشستهای متعدد با پایگاه ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی قوه قضائیه، شیوهنامه تخصیص و ساماندهی شناسه ملی و ثبت تغییرات سازمانهای ذیربط در کارگروه مربوط، تنظیم و تصویب شد.
نژاد موسوی ادامه داد: در گام بعدی، پس از تعیین شرکت پیمانکار، سامانه صدور شناسه ملی تهیه و در این ادارهکل راهاندازی و مراحل آزمایشی را طی کرده و آماده بهرهبرداری در سراسر کشور است.
وی افزود: با بهرهمندی از سامانه یادشده امکان دریافت شناسه ملی برای تمام تشکلهای فاقد شناسه که پیشبینی میشود بالغ بر ۵ هزار مورد باشد، فراهم شده است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تسهیل و تسریع در انجام امور مرتبط با سازمانهای یادشده، حذف الزام مراجعه حضوری به اداراتکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۱ استان و این ادارهکل و یا ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری برای دریافت شناسه ملی، ایجاد شفافیت در عملکرد مالی تشکلها و حذف تشکلهای کاغذی و غیرفعال از جمله مزایا و محاسن این سامانه است.
نظر شما