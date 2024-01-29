به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی شامگاه دوشنبه در جلسه مشترک ستاد انتخابات استان و کارگروه اجرایی ستاد انتخابات شهرستان اصفهان در راستای بررسی فرایند اجرا و میزان آمادگی شهرستان اصفهان اظهار کرد: امروز جلسه مشترک ستاد انتخابات استان و کارگروه اجرایی ستاد انتخابات شهرستان اصفهان با حضور رئیس ستاد انتخابات و سایر رؤسای کمیتههای ستاد انتخابات استان به میزبانی فرمانداری اصفهان برگزار شد.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این جلسه ارائه گزارش از برگزاری فرایند اجرای انتخابات در شهرستان اصفهان به ستاد انتخابات استان بود و آمادگی شهرستان برای برگزاری این رویداد مهم مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار اصفهان بیان کرد: ۲۱ منطقه در شهرستان اصفهان ایجاد کردیم که شامل مناطق شهری اصفهان، بهارستان و بخش مرکزی اصفهان میشود.
وی متذکر شد: ۹۶۸ شعبه برای حوزه انتخابیه اصفهان و ۴ شعبه برای اقلیتهای مذهبی نیز پیشبینی شده است.
احمدی گفت: ۹ کمیته در کارگروه اجرایی انتخابات شهرستان اصفهان تشکیل شده است که یکی از اصلی ترین کمیتهها، کمیته مشارکت همگانی در انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون برای برگزاری فرایند انتخابات در شهرستان اصفهان فعالیتهای مؤثری انجام شده است و با حضور نیروهای مردمی به استقبال انتخاباتی پرشور خواهیم رفت.
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