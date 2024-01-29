به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی، بعدازظهر دوشنبه در نشستی خبری با گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر اظهار کرد: این ایام یادآور حیات دوباره ملت ایران و جشن‌های پیروزی انقلاب، جشن ملی است.

وی با بیان اینکه دشمن از حضور مردم در صحنه و مشارکت و یکپارچگی ملت ایران هراس دارد، افزود: جشن‌های دهه فجر یادآور شادی مردمی است که با رهنمودهای امام راحل از استبداد یک حکومت کاملاً وابسته به شرق و غرب رهایی یافت و راه و روش قوی بودن را در پیش گرفت.

زارع کمالی با تاکید بر اینکه استقلال، هویت و کرامت انسانی در ذیل قوی بودن معنا پیدا می‌کند، عنوان کرد: مردم ایران با لبیک به امام خمینی (ره) و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، مسیر اقتدار و استقلال را طی کردند و هنوز هم در این مسیر قدم بر می‌دارند و هرگز نخواسته‌اند که وابسته و تحت فرمان کشورهای دیگر باشند.

فرمانده سپاه الغدیر بیان کرد: همین روحیه نیز دشمنان را بر آن داشت تا در طول چهار دهه گذشته انواع تحریم‌ها و تهدیدها و ترورها را علیه این ملت به کار گیرد اما ملت ایران با بصیرت از فتنه‌ها عبور کردند و سربلند بیرون آمدند و مشکلات هرگز نتوانست آنها را از آرمان‌هایشان دور نگه دارد.

با جهاد امیدآفرینی و خدمت رسانی از فتنه‌ها سربلند بیرون خواهیم آمد

زارع کمالی تصریح کرد: امروز جنگ دشمن جنگ ترکیبی است و ملت ایران باز هم با جهاد اکبر، جهاد امیدآفرینی و جهاد خدمت رسانی از فتنه‌ها سربلند بیرون خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه دو رویداد بسیار مهم در کشور در پیش رو داریم؛ یکی راهپیمایی ۲۲ بهمن و دیگری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم در این صحنه‌ها به موقع و مقتدرانه حضور پیدا می‌کنند و بار دیگر نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

زارع کمالی با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را برای زیر سوال بردن جمهوریت نظام اسلامی به کار گرفته است، اظهار کرد: امیدواریم با درایت این مردم بار دیگر جشن ملی مشارکت را پرشورتر از همیشه برگزار کنیم و آینده‌ای روشن برای نظام و انقلاب رقم بزنیم.

فرمانده سپاه الغدیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های ایام الله دهه فجر عنوان کرد: در این ایام ۱۷۰ عنوان برنامه و ۳ هزار و ۵۰۰ ریز برنامه در پایگاه‌های مقاومت و اقشار بسیج برگزار می‌شود.

بهره برداری از پروژه آبرسانی خاتم در دهه فجر

وی، افتتاح ۵۰ پایگاه مقاومت بسیج محلات در تمامی شهرستان‌ها، افتتاح حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی در بهاباد، افتتاح خانه مهر در بهاباد، افتتاح ۲۲۰ پنل خورشیدی در شهرستان‌های مختلف استان، بهره برداری از پروژه آبرسانی خاتم، افتتاح خانه محرومان در مهریز را از جمله برنامه‌هایی برشمرد در ایام دهه فجر برگزار می‌شود.

زارع کمالی، کلنگ زنی مجتمع آموزشی راهیان نور در شهرک اندیشه غدیر یزد، کلنگ زنی و ساخت ۲۰۰ واحد منازل محرومان در شحنه یزد، افتتاح کارگاه‌های اشتغالزایی در مناطق مختلف استان را نیز از دیگر پروژه‌ها و افتتاحیه‌هایی برشمرد که در ایام دهه فجر انجام خواهد شد.

وی همچنین با تشریح همایش‌ها، جشن‌ها و برنامه‌هایی که به همین مناسبت در سطح استان برگزار می‌شود، افزود: رزمایش اقتدار با محوریت گردان‌های امام علی (ع) در تیپ الغدیر، برگزاری اولین همایش عشایری

با محوریت شهرستان ابرکوه، برگزاری همایش تقویت زن مسلمان، برگزاری جشن تکلیف دختران حاج قاسم سلیمانی در شهرستان تفت را نیز از برنامه‌های این ایام برشمرد.

جشن پیروزی انقلاب در میادین اصلی تمامی شهرستان‌های استان یزد اجرا می‌شود

فرمانده سپاه الغدیر یادآور شد: جشن پیروزی در میادین اصلی شهرستان‌ها تدارک دیده شده که از تمامی مردم استان برای حضور در این جشن‌های باشکوه دعوت می‌شود.

۱۶ بهمن انقلاب اساسی مردم سالاری دینی و انسجام ملی برگزاری مجمع بسیجیان یزد برنامه سپاه در طول سال که دستاوردهای خوبی در این سال‌ها داشته است.

در این نشست همچنین از پوستر ۴۵ خدمت شاخص سپاه در یک سال گذشته به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رونمایی شد.