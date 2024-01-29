به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله مددخانی عصر دوشنبه در سومین سلسله نشست‌های طلایه داران حضور که با شرکت جمعی از جامعه روحانیت، هیئات مذهبی، تشکل‌ها، ورزشکاران و اصناف و با محوریت هم اندیشی و تبیین اهمیت مشارکت در انتخابات و در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با تاکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی را مردمی بودن آن است.

وی با بیان اینکه در عرصه‌های مختلف انقلاب هرجا که مردم حضور، مشارکت و همراهی داشته‌اند پیروز میدان بوده‌ایم، افزود: دشمن در آستانه انقلاب تا به امروز با اقداماتی همچون ترورهای کور، تحمیل جنگ، تحریم‌های ظالمانه، جنگ اقتصادی و فرهنگی، فشارهایی بر ایران اسلامی تحمیل کرده است.

فرماندار آبیک ادامه داد: هر کدام از فشارهایی که به این کشور وارد شده اگر به هر کشور و دولت دیگری وارد می‌شد قطعاً آن کشور ساقط شده بود ولی با تدبیر امامین انقلاب و همراهی همیشگی مردم، پیچ‌های سخت را پشت سر گذرانده‌ایم و امروز سرافرازانه به قله نزدیک هستیم.

وی اضافه کرد: ایران اسلامی با تأسی از مکتب اسلام، توانسته پرچم امام حسین (ع) را در دنیا برافراشته نگه دارد و اربعین حسینی را اشاعه و گسترش دهد.

مددخانی عنوان کرد: وجود کمبودها و نارسایی‌ها در کشور را هیچ‌کس منکر نیست و مسئولین وظیفه دارند برای رفاه نسبی مردم تلاش کنند ولی مردمان ایران اسلامی در تمامی شرایط معیشتی از نظام اسلامی حمایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: شما نمایندگان اقشار که دلسوز نظام و انقلاب هستید و دامنه ارتباطات وسیعی دارید و لازم است اهمیت و لزوم مشارکت در انتخابات را برای افرادی که مخاطبان هستند، تبیین کنید تا انتخاب اصلح داشته باشند.

فرماندار آبیک با بیان اینکه نمایندگان اقشار مردم باید از کاندیداها میثاق نامه بگیرند و مطالبه داشته باشند، ادامه داد: حداقل مطالبه شهروندان آبیک از نماینده، استقرار دفتر نمایندگی در این شهرستان است.

وی تصریح کرد: هیچ جانبداری از کاندیدای خاصی نداشته و نخواهیم داشت چرا که وظیفه نمایندگان دولت، اجرای صحیح و سالم انتخابات است.

مددخانی در پایان با بیان اینکه نقطه قوت نظام، فساد ستیزی است، خاطرنشان کرد: اگر فسادی گزارش می‌شود دلیل بر گسترش فساد نیست بلکه هدف گزارش عملکرد فساد و مبارزه سرسختانه با فساد است.