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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۰

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان:

۶۷پروژه آب و فاضلاب در سفر ریاست جمهوری به هرمزگان افتتاح می شود

۶۷پروژه آب و فاضلاب در سفر ریاست جمهوری به هرمزگان افتتاح می شود

بندرعباس - مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان، ۶۷ پروژه آب و فاضلاب افتتاح و یک پروژه نیز کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه دولت سیزدهم فصل جدیدی از خدمات رسانی در حوزه آبرسانی پس از انقلاب باز کرده است، افزود: استان هرمزگان به دلیل اقلیم آن، شرایط شکننده تری در منابع آبی دارد و برای تامین نیاز آبی آن باید پروژه های متعددی تعریف و مورد بهره برداری قرار گیرد که خوشبختانه با نگاه متفاوت دولت سیزدهم شاهد به ثمر نشستن طرح های تاثیرگذار آبرسانی هستیم.

وی در تشریح جزئیات افتتاح و کلنگ زنی پروژه های آب و فاضلاب در سفر آتی رئیس جمهور گفت: در این سفر ۶۷ پروژه در بخش آب و فاضلاب افتتاح و یک پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ادامه داد: برای اجرای پروژه های یاد شده ۶۸ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

حمزه پور به جمعیت بهره مند از ۶۷ پروژه سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: با افتتاح پروژه های آبرسانی جمعیتی بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر در ۱۵۷ روستا و ۶ شهر بهره مند می شوند.

کد مطلب 6008477

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