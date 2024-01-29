به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجبی بعد از ظهر دوشنبه در شصت و ششمین جلسه کارگروه پرونده‌های مسن اظهار کرد: یکی از اصلی ترین اقدامات دادسرای قزوین را تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق دانست.

وی با بیان اینکه کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی از سیاست‌های دستگاه قضا است، افزود: باید عوامل اطاله دادرسی شناسایی و نسبت به رفع این عوامل اقدام شود.

دادستان قزوین عنوان کرد: با تلاش همکاران و هدف گذاری صورت گرفته در ابتدای سال جاری، شاهد کاهش ۶۶ درصدی آمار پرونده‌های مسن در ۱۰ ماهه سال جاری هستیم و این روند را تا رسیدن به نقطه بالاتر در پایان سال ادامه خواهیم داد.

وی در پایان با بیان اینکه کارگروه پرونده‌های مسن از ابتدا با هدف رفع مشکلات اطاله دادرسی تشکیل شد، یادآور شد: عملکرد دادسرا در رابطه با کاهش آمار پرونده‌های مسن بیانگر عملکرد موفق این کارگروه است.