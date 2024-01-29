به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه، اظهار کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات پس از گذشت ۲۰ سال از تأسیس آن به جایی رسیده است که ثمرات آن قابل لمس و درک است.

وی افزود: برای معرفی خدمات ستاد بازسازی عتبات نیازمند ظرفیت رسانه‌ها هستیم.

جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور تصریح کرد: نمودار صعودی کمک‌های مردمی به ستاد بازسازی عتبات عالیات نشان دهنده جریان داشتن روح معنویت در جامعه است.

وی ادامه داد: مدیریت بیش از ۳ هزار موکب در ایام اربعین یکی از ویژه‌ترین خدمات این ستاد است که نمود بیرونی آن را مردم می‌بینند.

نامجو خاطرنشان کرد: مأموریت‌های سه گانه ستاد بازسازی عتبات عالیات شامل جمع آوری کمک‌های مردمی، ساخت و ساز در عتبات عالیات و خدمات رسانی به زائران حسینی است.

گفتنی است، در این مراسم که با حضور حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، از خدمات بهمن صحرایی رئیس پیشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه قدردانی و عباس سروری به‌عنوان رئیس جدید این ستاد معرفی شد.‌