به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه، اظهار کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات پس از گذشت ۲۰ سال از تأسیس آن به جایی رسیده است که ثمرات آن قابل لمس و درک است.
وی افزود: برای معرفی خدمات ستاد بازسازی عتبات نیازمند ظرفیت رسانهها هستیم.
جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور تصریح کرد: نمودار صعودی کمکهای مردمی به ستاد بازسازی عتبات عالیات نشان دهنده جریان داشتن روح معنویت در جامعه است.
وی ادامه داد: مدیریت بیش از ۳ هزار موکب در ایام اربعین یکی از ویژهترین خدمات این ستاد است که نمود بیرونی آن را مردم میبینند.
نامجو خاطرنشان کرد: مأموریتهای سه گانه ستاد بازسازی عتبات عالیات شامل جمع آوری کمکهای مردمی، ساخت و ساز در عتبات عالیات و خدمات رسانی به زائران حسینی است.
گفتنی است، در این مراسم که با حضور حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، از خدمات بهمن صحرایی رئیس پیشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه قدردانی و عباس سروری بهعنوان رئیس جدید این ستاد معرفی شد.
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