کتاب «درباره یک تسخیر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درباره یک تسخیر» روایتی از تسخیر ساختمان ساواک یزد به دست مردم دارالعباده در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۵۷ به قلم محمدهادی شمس‌الدینی به همت واحد مطالعات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان یزد توسط انتشارات سوره‌مهر روانه بازار نشر شد.

این کتاب در ۳۰۴ صفحه ماجرای تأسیس ساواک یزد در سال ۱۳۴۸ تا تسخیر آن در سال ۱۳۵۷ را در حوزه خاطرات شفاهی روایت می‌کند.

ماجرای تسخیر ساواک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در روند پیشبرد انقلاب اسلامی در استان یزد محسوب می‌شود.

نویسنده در این اثر با نگاه برآمده از بستر فرهنگ بومی استان و با تحقیق و ساعت‌ها مصاحبه با افرادی که به نوعی با سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) یزد سروکار داشتند و آخرین روزهای عمر این سازمان مخوف را به چشم خود دیدند، به بازخوانی این واقعه، ریشه‌ها و تأثیر آن بر روند پیروزی انقلاب در یزد پرداخته و سعی کرده اثری شایسته در کارنامه رویدادهای اثرگذار انقلاب اسلامی ثبت کند.

مراحل پژوهش و مطالعه اولیه کتاب از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و نویسنده در تدوین آن تلاش کرده نزدیک‌ترین اسناد موجود به هر روایت را ارائه کند تا مخاطب هرچه بهتر در فضای روایت قرار گیرد.

در این اثر ۹ روایت از زبان ۹ راوی نوشته شده و در ادامه سخن پایانی، تصاویر راویان، اسناد و مدارک، نقشه‌ها و نمایه‌ها آورده شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «درباره یک تسخیر» را از حوزه هنری استان یزد، انتشارات سوره مهر و بازار کتاب تهیه کنند.