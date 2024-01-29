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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۰

در همایش نغمه‌سرایان اهل سنت؛

دشمن به دنبال از بین بردن وحدت کشورهای اسلامی است

دشمن به دنبال از بین بردن وحدت کشورهای اسلامی است

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی گفت: دشمن به دنبال از بین بردن وحدت بین اقوام و برادران متحد در کشورهای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد دوشنبه شب در آئین افتتاحیه نغمه‌سرایان اهل سنت که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز خراسان شمالی برگزار شد، ایران را گنجینه فرهنگ‌ها عنوان و اظهار کرد: ایران اقلیم چهار فصل است و از موهبت‌های الهی در این سرزمین از وجود مقام معظم رهبری، تنوع فرهنگ‌ها و اقوام مختلف نام برد.

وی روش و منش جمهوری اسلامی را حفظ وحدت و حضور همه اقوام در صحنه‌های مختلف دانست و گفت: در پیروزی انقلاب اسلامی، در هشت سال دفاع مقدس، در مبارزه با داعش و … همه اقوام در کنار هم بودند و همایش‌ها و کارهایی که باعث تقویت وحدت می‌شوند، ضروری است.

استاندار خراسان شمالی یادآور شد: دشمن به دنبال تفرقه و انفصال اقوام از یکدیگر است و با این حربه منابع ملت‌ها را چپاول می‌کند.

حسین‌نژاد گفت: دشمن ابتدا چهره خادمانه از خود نشان می‌دهد و پس از آن غارت را شروع می‌کند و لذا کشورهای سلطه به دنبال از بین بردن همه موانعی هستند که منافع آنها را محدود می‌کند.

وی بیان کرد: دشمن به دنبال از بین بردن وحدت بین اقوام و برادران متحد در کشورهای اسلامی است.

استاندار خراسان شمالی کلمات را زیر بنای جملاتی دانست که می‌توانند مودت و وحدت را افزایش دهند.

کد مطلب 6008524

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