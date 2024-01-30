درمان مشکلات سلامت روان در بهبود علائم التهاب روده موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، یک متاآنالیز جدید نشان میدهد که مداخلات سلامت روان ممکن است علائم مرتبط با بیماری التهابی روده را بهبود بخشد.
یافتههای محققان کالج کینگ لندن نشان میدهد که بهبود علائم افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده شدت این بیماری را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
مداخلات درمانی سلامت روان، به ویژه، در کاهش التهاب مرتبط با بیماری التهابی روده موفق تر بودند.
داروهای ضدافسردگی و ورزش نیز منجر به بهبودی شدند، اما به میزان کمتر.
محققان سطوح دو نشانگر زیستی که معمولاً با التهاب بیماری التهابی روده مرتبط هستند را دنبال کردند: کالپروتکتین و پروتئین واکنشگر C (CRP).
نویسنده اول این مطالعه، «ناتاشا سیتون»، میگوید: «افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده رایج است. ۲۵ درصد از افراد مبتلا به این بیماری دارای سطوح بالینی افسردگی، ۳۲ درصد دارای سطوح بالینی اضطراب هستند. هنگامی که بیماری فعال است و سطح التهاب بالاتر است، این نرخها به ترتیب به ۳۹ و ۵۸ درصد افزایش مییابد.»
به گفته محققان، «ارتباط های مکانیکی متعددی بین سلامت روان و التهاب روده وجود دارد، از جمله سیگنالدهی عصب واگ، نشانگرهای التهابی سیستمیک و میکروبیوم روده.»
سیتون توضیح داد: «ما میدانیم که مغز میتواند برخی از فعالیتهای سیستم ایمنی و روده ما را تنظیم کند، بنابراین بهبود خلق و خو ممکن است با فعالیت مغز مرتبط باشد که میتواند التهاب را کاهش دهد.»
او گفت که سلامت روانی بهتر برای تقویت سیستم ایمنی فرد ضروری است، و اشاره کرد که افراد مبتلا به بیماری التهابی روده میتوانند سلامت جسمانی خود را با ورزش بدنی بیشتر، رژیم غذایی بهتر، و بهبود کیفیت خواب، بهتر مدیریت کنند.»
سیتون خاطرنشان کرد: «درمانهای روانشناختی مانند تمرینهای ذهنآگاهی و استراتژیهای مدیریت استرس افراد را قادر میسازد تا بیماری التهابی روده خود را بهتر مدیریت کنند و منجر به بهبود سلامت جسمانی میشود.»
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