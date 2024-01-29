داوطلبان انتخابات مجلس در آذربایجان غربی به ۳۴۸ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ابراهیمی در این زمینه افزود: در آمار جدیدی که از سوی شورای نگهبان در خصوص تأیید صلاحیت‌ها صادر شده، ۲۴ نفر دیگر به جمع تأیید صلاحیت شده‌ها در شهرستان‌های مختلف استان اضافه شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به این آمار، تاکنون برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی مربوط به آذربایجان غربی ۲۹ نفر با هم رقابت خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی ادامه داد: مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت، چهار راهبرد انتخابات آتی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان است.

ابراهیمی گفت: در پایان این مرحله همچنین سه نفر از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آذربایجان‌غربی تأیید صلاحیت شده‌اند.

در ۲ مرحله پیشین تأیید صلاحیت‌های جدید انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز ۸۹ نفر تأیید صلاحیت شده بودند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه یازدهم اسفند امسال همزمان با سراسر کشور در ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.