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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۳۶

اورژانس اجتماعی آموزش و پرورش تشکیل می‌شود

اورژانس اجتماعی آموزش و پرورش تشکیل می‌شود

یزد- مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از ایجاد راه اندازی اورژانس اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین شورای آموزش و پرورش استان با حضور اعضا و ریاست استاندار یزد با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی و زمینه‌های نفوذ و گسترش آن در مدارس و جمعیت دانش آموزی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این مراسم اظهار کرد: در این جلسه سه آسیب خودکشی، آزار جنسی و فضای مجازی برسی و مقرر شد یک دبیرخانه با دستگاه‌های مربوط تشکیل شود.

محمدکاظم رحیمی نژاد افزود: یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تشکیل اورژانس اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش و مراکز مشاوره است.

وی ادامه داد: طرح آموزش و بازآموزشی با هدف شناسایی نشانه‌های آسیب و آگاهی رسانی به دانش آموزان برای مقابله با این آسیب‌ها اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6008566

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