به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه پالتیکو به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا از مستشاران نظامی خواسته است همه گزینه‌هایی که بیشترین بازدارندگی را در مقابل حملات به نیروهای آمریکا در منطقه غرب آسیا دارند را برسی کنند.

وبگاه پالتیکو افزود: گزینه‌های نظامی واشنگتن شامل حمله به اهدافی در سوریه و عراق خواهد بود.

نشریه پالتیکو به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی گزارش داد که پاسخ نظامی آمریکا در قالب موجی از حملات به اهدافی در منطقه و در بازه زمانی ۲ روز آینده عملیاتی خواهد شد.

گفتنی است یکشنبه شب شبکه تلویزیونی سی ان ان با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، ۳ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته می‌شوند. این حادثه در «برج ۲۲» در اردن نزدیک مرز با سوریه رخ داده است. همچنین طبق آمار اعلامی از سوی سنتکام در این حادثه ۴۰ نظامی آمریکایی نیز زخمی شده‌اند.