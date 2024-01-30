  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۵:۲۳

پلیتیکو:بایدن برای حمله تلافی‌جویانه طی روزهای آینده آماده می‌شود

پلیتیکو:بایدن برای حمله تلافی‌جویانه طی روزهای آینده آماده می‌شود

نشریه پالتیکو فاش کرد که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای هدف قرار دادن اهدافی در منطقه غرب آسیا طی ۲ روز آینده پس از حمله به نظامیان آمریکا در اردن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه پالتیکو به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که جو بایدن، رییس جمهور آمریکا از مستشاران نظامی خواسته است همه گزینه‌هایی که بیشترین بازدارندگی را در مقابل حملات به نیروهای آمریکا در منطقه غرب آسیا دارند را برسی کنند.

وبگاه پالتیکو افزود: گزینه‌های نظامی واشنگتن شامل حمله به اهدافی در سوریه و عراق خواهد بود.

نشریه پالتیکو به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی گزارش داد که پاسخ نظامی آمریکا در قالب موجی از حملات به اهدافی در منطقه و در بازه زمانی ۲ روز آینده عملیاتی خواهد شد.

گفتنی است یکشنبه شب شبکه تلویزیونی سی ان ان با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، ۳ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته می‌شوند. این حادثه در «برج ۲۲» در اردن نزدیک مرز با سوریه رخ داده است. همچنین طبق آمار اعلامی از سوی سنتکام در این حادثه ۴۰ نظامی آمریکایی نیز زخمی شده‌اند.

کد مطلب 6008597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یک ایرانی IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      25 0
      پاسخ
      حملات گذشته وآینده ی آمریکا درمطقه تجاوزگرانه ومحکوم است چون متجاوزاست.
    • حق DK ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      11 0
      پاسخ
      فعلا بهایی ها ی کانال بی بی سی از شروع جنگ و احتمال کشتار ملت ایران خیلی ذوق زده شده اند و خود را با شاهزاده فوفول صا حب ایران می دانند
    • یک مسلمان IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      21 1
      پاسخ
      غلط اضافی آمریکا درمنطقه،باعث خواهدشدکه کلیه ی پایگاهایش درقلب آل سعود،قطر،کویت،امارات ،مصر،اردن وعمّان وبحرین وعراق وسوریه،موردموج حملات بی امانی قراربگیردکانّ درآنجا پایگاهی نبوده است،خوددانید@!@@.
    • DE ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      19 0
      پاسخ
      با حمایت های سنگین نظامی امریکااز جنایتکاران بشری و اجازه ندادن به ورود کمک های مردمی برای مردم مظلوم غزه چنین حملاتی باعث تعجب 7 میلیارد ادم روی کره زمین نیست. شما مانع آتش بس غزه و کمک رسانی به مردم جنگ زده غزه نشید. مورد حمله هم قرار نمی گیرید!
    • DE ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      25 0
      پاسخ
      امریکای جنایتکار بدون این سربازان شماهستند که به پوشک نیازشدید دارند . مسلمانان برای شهادت همیشه اماده اند زیرا زندگی با عزت به ذلت شما شرف داره.از قدیم گفتند بالاتر از سیاهی که رنگی نیست! شما احمق ها از حملات نظامی تون به عراق و افغانستان هنوز عبرت نگرفتید
      • Army IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        1 0
        عصبانیت جمهوری اسلامی تماشایی هست به حملات علیه سپاه و زدن نقاط حساس حتی با بمب اتم ادامه خواهیم داد شک نکنید
    • Daryosh shojaei IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آمریکای ملعون حرام زاده اگر اقدامی علیه ایران انجام دهی انتقام خون ۲۷ هزار مظلوم فلسطینی را از شما خواهیم گرفت واز نیروهای شما چنان تلفاتی میگیریم که برای همیشه خاورمیانه را ترک کنید و همچنین اسرائیل هم باید نابود شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها