اجلاسیه شهدای اطلاعات و عملیات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه شهدای اطلاعات و عملیات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
در این مراسم سردار مسعود قنبری جانشین فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه شهدای اطلاعات را مظلومترین و مقتدرترین شهدا خواند و گفت: نهم بهمنماه به نام روز اطلاعات سپاه نامگذاری شده است.
وی اظهار کرد: روز بزرگداشت اطلاعات سپاه به یاد شهید حسن باقری و سایر شهدای گمنام این مجموعه نامگذاری شده و هرساله در مراکز استانها مراسمی برای پاسداشت یاد این شهیدان برگزار میشود.
جانشین فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه ۹ هزار و ۸۰۰ شهید را تقدیم آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران کرده که ۹۶ شهید از سازمان اطلاعات بودهاند از جمله شهید امیدزاده که در سوریه به دست رژیم کودککش صهیونیستی به شهادت رسید.
وی با بیان اینکه شهدا چراغ راه ما هستند، گفت: خانواده معظم شهدا نیز همواره ادامهدهنده راه این شهیدان هستند و حمایت خود را از انقلاب به نمایش گذاشتهاند و شهدای اطلاعات جزو مظلومترین و گمنامترین اما مقتدرترین شهدا هستند زیرا از تمام تعلقات دنیوی چشم پوشیدند.
سردار قنبری در ادامه افزود: اهمیت و جایگاه اطلاعات امروزه بر کسی پوشیده نیست و به لطف خداوند متعال نیروهای توانمند و متخصص در سازمان اطلاعات حضور دارند که با اشراف اطلاعاتی خود مانع رسیدن دشمن به اهداف خود شدهاند.
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