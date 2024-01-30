۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۳

تردد روان در آزادراه تهران - شمال/ بارش باران در محورهای مازندران

تردد روان در آزاد راه تهران - شمال و آزاد راه قزوین - رشت در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) تردد روان است. آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک و محدوده گرمدره، آزادراه ساوه – تهران محدوده رضی آباد، محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی دارای مه گرفتگی در ارتفاعات است. برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و چهارمحال و بختیاری و برخی از محورهای استان مازندران دارای بارش برف و باران است.

زهره آقاجانی

