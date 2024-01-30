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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۹

با حکم دستگاه قضا؛

۷ بنای غیرمجاز در خشکبیجار تخریب شد

۷ بنای غیرمجاز در خشکبیجار تخریب شد

رشت- با حکم دستگاه قضا ۷ بنای غیر مجاز به ارزش ۷ میلیارد تومان در خشکبیجار تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی با اشاره به اینکه ۷ بنای غیرمجاز با حکم دادگستری در خشکبیجار تخریب شد، اظهار کرد: صاحبان این سازه‌ها با تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی اقدام به ساخت و ساز کرده بودند.

توکلی افزود: از این تعداد سازه صاحبان یک رستوران و یک مغازه نجاری داوطلبانه اقدام به تخریب سازه‌های خود کردند.

وی اضافه کرد: ۳ دیوار کشی و ۲ مغازه مشاور املاک نیز در منطقه امیرآباد خشکبیجار تخریب شد.

رئیس دادگستری خشکبیجار، ارزش این ساختمان‌ها را بیش از ۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این سازه‌ها در زمینی به مساحت حدود یک هکتار ساخته شده بود.

کد مطلب 6008807

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