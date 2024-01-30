۷ بنای غیرمجاز در خشکبیجار تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی با اشاره به اینکه ۷ بنای غیرمجاز با حکم دادگستری در خشکبیجار تخریب شد، اظهار کرد: صاحبان این سازه‌ها با تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی اقدام به ساخت و ساز کرده بودند.

توکلی افزود: از این تعداد سازه صاحبان یک رستوران و یک مغازه نجاری داوطلبانه اقدام به تخریب سازه‌های خود کردند.

وی اضافه کرد: ۳ دیوار کشی و ۲ مغازه مشاور املاک نیز در منطقه امیرآباد خشکبیجار تخریب شد.

رئیس دادگستری خشکبیجار، ارزش این ساختمان‌ها را بیش از ۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این سازه‌ها در زمینی به مساحت حدود یک هکتار ساخته شده بود.