۷ بنای غیرمجاز در خشکبیجار تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی با اشاره به اینکه ۷ بنای غیرمجاز با حکم دادگستری در خشکبیجار تخریب شد، اظهار کرد: صاحبان این سازهها با تغییر کاربری در زمینهای کشاورزی اقدام به ساخت و ساز کرده بودند.
توکلی افزود: از این تعداد سازه صاحبان یک رستوران و یک مغازه نجاری داوطلبانه اقدام به تخریب سازههای خود کردند.
وی اضافه کرد: ۳ دیوار کشی و ۲ مغازه مشاور املاک نیز در منطقه امیرآباد خشکبیجار تخریب شد.
رئیس دادگستری خشکبیجار، ارزش این ساختمانها را بیش از ۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این سازهها در زمینی به مساحت حدود یک هکتار ساخته شده بود.
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