افتتاح ۱۹ واحد صنعتی طی ایام دهه فجر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسن‌زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ابتدای انقلاب در منطقه استان گلستان ۵۶ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان وجود داشت، اظهار کرد: اکنون تعداد واحد صنعتی به هزار و ۱۷۳ واحد رسیده است که رشد ۲۱ برابری را به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد واحد صنعتی با ۹ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ۲۳ هزار و ۶۳۳ نفر اشتغال به همراه داشته است، افزود: اکنون استان گلستان در بخش سرمایه گذاری واحدهای صنعتی با رشد ۲۷۷ برابری مواجه بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان از وجود ۶۷ فقره واحد بهره‌برداری در استان خبر داد و گفت: که از این معادن سالیان ۲.۹ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود و این تعداد واحد صنعتی توانسته برای هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد کند.

به گفته وی ۱۹ واحد صنعتی در ایام دهه فجر امسال با سرمایه‌گذاری ۴۳۴ میلیارد تومان افتتاح می‌شود، افزود: این تعداد واحد صنعتی باعث اشتغال ۲۶۶ نفر در هفت شهرستان استان خواهد شد.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه طی فعالیت دولت سیزدهم ۸۸ واحد راکد و غیرفعال احیا شد، اظهار کرد: فعالیت این تعداد واحد باعث اشتغال هزار و پنج نفر شده است.

وی یادآور شد: طی ۱۰ ماه اخیر ۳۳ واحد در استان احیا شد.