برگزاری ۲۷۰۰ ویژه برنامه همزمان با دهه فجر در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی اشجری صبح سه شنبه در گفت و گو با رسانهها از تشکیل ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در همه شهرستانها، بخشها و روستاهای سراسر استان و فعالیت ۲۵ کمیته تخصصی استانی خبر داد و اظهار کرد: مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان گیلان با اجرای ۲۷۰۰ ویژهبرنامه، دهه فجر چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه به منظور بزرگداشت باشکوه ایام الله دهه فجر چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی نشستهای متعددی در سطح استان برگزار شده است، افزود: این برنامهها با توجه به همزمانی دهه فجر سال جاری با مبعث رسول اعظم (ص) با صبغه شادی، پیوست انتخاباتی و رویکرد حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام اشجری از برگزاری مراسم استانی بزرگداشت یومالله دوازدهم بهمن با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی رئیس بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۲ بهمن در گلزار شهدای رشت خبر داد و تصریح کرد: نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس سراسر استان، به صدا در آمدن سوت قطارها، کشتیها و ناقوس کلیساها، رژه روستاییان با ماشینآلات کشاورزی، موتورسواران، قایقرانان و سوارکاران عشایر و همچنین پخش سرودهای انقلابی از ماذنههای مساجد و بقاع متبرکه و سیستم صوتی پارکها از مهمترین برنامههای آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه یادواره ۶۳ شهید انقلاب اسلامی گیلان با محوریت شهید سیدیونس رودباری، تجلیل از پیشگامان انقلاب اسلامی و اجتماع بزرگ راهیان قدس از برنامههای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان در سالجاری است، بیان کرد: برگزاری جشن مبعث نبی گرامی خدا (ص)، جشنهای انقلاب در شهرها، روستاها، مساجد، بقاع متبرکه، دانشگاهها، مدارس و…، جنگهای شادی در مراکز فرهنگی و هنری و برنامههای شاد و مفرح از دیگر برنامههای ستاد است.
برگزاری مراسم مهمانی لالهها در روز ۱۹ بهمن
وی از برگزاری مراسم مهمانی لالهها در روز ۱۹ بهمن، دیدار مدیران و مسؤولان با خانواده معظم شهدا به ویژه شهدای انقلاب اسلامی، مراسم تجلیل از شهدای امنیت و مدافع حرم، مراسم تکریم مادران و همسران شهیدان و جانبازان در دهه فجر خبر داد و گفت: رونمایی سرودهای انقلابی، برگزاری یادوارههای شهدای فرهنگی و دانش آموز، محافل خاطرهگویی و شعرخوانی، مسابقات فرهنگی، ادبی، هنری و ورزشی متعدد از دیگر برنامههای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان است.
حجتالاسلام اشجری به برگزاری مراسم و ویژهبرنامههای بسیار برای اقشار خاص همچون روستاییان، بازاریان، کارگران و… اشاره کرد و افزود: المپیاد ورزشی محلات، جشنواره غذاهای محلی و سنتی، جشنواره بازیهای بومی محلی، مسابقات استانی قرآن کریم ویژه روستاییان و عشایر، کارگاههای آموزشی و تخصصی و جشنواره سرود محلی در ایام الله دهه فجر برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری همایش دختران و پسران انقلاب، سلسله نشستهای تبیین گفتمان انقلاب ۱۰ شب ۱۰ مسجد و تجلیل از پیشگامان انقلاب در محلات خبر داد و اظهار کرد: ارائه خدمات رایگان اجتماعی و سلامت، برپایی میز خدمت با حضور مدیران و مسئولان استانی، تولید و پخش ویژه برنامههای متعدد تلویزیونی و رادیویی از جمله جنگ شادی، میزگردهای تخصصی، مستند، ویدئو کلیپ و برنامههای شاد و زنده از دیگر برنامههای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان است.
وی با بیان اینکه اکران همزمان چهل و دومین جشنواره فیلم فجر در سینماهای رشت، جشنواره هنرهای تجسمی فجر، جشنواره موسیقی فجر، اجرای نمایشهای صحنهای و خیابانی، کارگاه طراحی پوستر دهه فجر و همایشهای ادبی از برنامههای دهه فجر استان گیلان خواهد بود، تصریح کرد: نمایشگاههای توانمندی و کارآفرینی زنان، جشنوارههای فرهنگی، هنری و ورزشی ویژه بانوان و همایشهای پیادهروی خانوادگی از دیگر برنامههای ستاد استانی است.
برنامههای دهه فجر با رویکرد انتخاباتی برگزار شود
حجتالاسلام اشجری، برگزاری برنامههای دهه مبارک فجر با رویکرد انتخاباتی به منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت را مهم دانست و افزود: همایشهای تبیینی، نشستهای تخصصی، میزگردهای بصیرتی، مناظرهها، گفتگوهای رفع شبهات جوانان و برپایی تربیونهای آزاد دانشجویی با رویکرد انتخاباتی از برنامههای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه در سال جاری از توان نهادها و سازمانهای دارای ظرفیت برای چاپ پوستر و تراکت و همچنین تولید و انتشار عکسنوشته، موشن گرافیک و فیلمهای کوتاه بهرهبرداری شده است، بیان کرد: تبلیغات محیطی در محلات، اماکن، خیابانها، بلوارها و میادین شهرها و روستاها، ساخت و نصب یادمانهای دوران پیروزی انقلاب اسلامی و فضاسازی تبلیغاتی با بهرهگیری از ظرفیت بیلبوردها، استندها، واتربندها و تلویزیونهای شهری به منظور تبیین آرمان والای انقلاب اسلامی و انعکاس دستاوردهای نظام با اهتمام شهرداران سراسر استان اجرا خواهد شد.
وی از برگزاری جشن باشکوه انقلاب همراه با طنین گلبانگ الله اکبر و نورافشانی شب ۲۲ بهمن در همه شهرها و روستاهای دارای ظرفیت سراسر استان خبر داد و تاکید کرد: به لطف الهی حلاوت برنامههای دهه فجر انقلاب اسلامی با برگزاری باشکوه راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در سراسر استان گیلان دوچندان خواهد شد.
نظر شما