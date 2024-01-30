۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

کشاورزان هشتبندی میناب نیازمند نگاه ویژه رییس جمهور هستند

میناب - نماینده کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی گفت: رئیس جمهور در سفر به هرمزگان کشاورزان به خاک سیاه کشانده شده با بی تدبیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را دریابد.

ابراهیم کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات کشاورزان و انتظارات آنها از رئیس جمهور عنوان کرد: کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی نه در مرحله کاشت و نه مرحله برداشتی مورد هیچ حمایتی قرار نمی گیرند.

وی افزود: کشاورزان با صرف هزینه های سرسام‌آور و با مشقت بسیار محصول خود را به مرحله برداشت می رساند اما در فروش محصول خود با مسائل و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

نماینده کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی تصریح کرد: کشاورزان فراموش شده منطقه توکهور و هشتبندی که اکثریت آنها به رئیس جمهور رای داده اند انتظار دارند ریاست جمهور آنها را دریابد.

کمالی خاطرنشان کرد: قیمت محصول گوجه فرنگی کشاورزان با بی تدبیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با افت شدیدی همراه شده است. کاهش شدید قیمت گوجه فرنگی از کیلویی ۱۲ هزار تومان به کیلویی ۳ هزار تومان انگیزه ای برای کشاورزان جهت برداشت محصول نمی گذارد.

نماینده کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی، تصریح کرد: با قیمت نازل کنونی محصول گوجه فرنگی کشاورزان حتی هزینه تولید کشاورزان جبران نمی شود.

وی افزود: کشاورزان به حال خود رها شده شده اند و هزینه بی تدبیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را کشاورزان رنج کشیده می دهند و ضروری است رئیس جمهور همانند کشاورزان مناطق شمالی کشاورزان جنوبی را هم دریابد.

کمالی خاطرنشان کرد: تبعیض مسئولان در رسیدگی به مشکلات مناطق شمالی و جنوبی باعث له شدن کشاورزان جنوبی به دلیل بدهی های سنگین شده است.

نماینده کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی افزود: بی تدبیری مهلک مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اعمال تعرفه سنگین صادرات پیاز و گوجه فرنگی باعث کشیده شدن کشاورزان به خاک سیاه شده است.

وی گفت: از رئیس جمهور استدعا داریم کشاورزان هرمزگانی به ویژه منطقه توکهور و هشت بندی را در فروش محصولات کشاورزی با صدور دستور ویژه برای صادرات محصولات دریابد.

کمالی گفت: استقرار صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی یکی دیگر از مطالبات کشاورزان از رئیس جمهور در سفر به هرمزگان است که نیازمند صدور دستور ویژه است.

