کشاورزان هشتبندی میناب نیازمند نگاه ویژه رییس جمهور هستند

ابراهیم کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات کشاورزان و انتظارات آنها از رئیس جمهور عنوان کرد: کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی نه در مرحله کاشت و نه مرحله برداشتی مورد هیچ حمایتی قرار نمی گیرند.

وی افزود: کشاورزان با صرف هزینه های سرسام‌آور و با مشقت بسیار محصول خود را به مرحله برداشت می رساند اما در فروش محصول خود با مسائل و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

نماینده کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی تصریح کرد: کشاورزان فراموش شده منطقه توکهور و هشتبندی که اکثریت آنها به رئیس جمهور رای داده اند انتظار دارند ریاست جمهور آنها را دریابد.

کمالی خاطرنشان کرد: قیمت محصول گوجه فرنگی کشاورزان با بی تدبیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با افت شدیدی همراه شده است. کاهش شدید قیمت گوجه فرنگی از کیلویی ۱۲ هزار تومان به کیلویی ۳ هزار تومان انگیزه ای برای کشاورزان جهت برداشت محصول نمی گذارد.

نماینده کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی، تصریح کرد: با قیمت نازل کنونی محصول گوجه فرنگی کشاورزان حتی هزینه تولید کشاورزان جبران نمی شود.

وی افزود: کشاورزان به حال خود رها شده شده اند و هزینه بی تدبیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را کشاورزان رنج کشیده می دهند و ضروری است رئیس جمهور همانند کشاورزان مناطق شمالی کشاورزان جنوبی را هم دریابد.

کمالی خاطرنشان کرد: تبعیض مسئولان در رسیدگی به مشکلات مناطق شمالی و جنوبی باعث له شدن کشاورزان جنوبی به دلیل بدهی های سنگین شده است.

نماینده کشاورزان منطقه توکهور و هشتبندی افزود: بی تدبیری مهلک مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اعمال تعرفه سنگین صادرات پیاز و گوجه فرنگی باعث کشیده شدن کشاورزان به خاک سیاه شده است.

وی گفت: از رئیس جمهور استدعا داریم کشاورزان هرمزگانی به ویژه منطقه توکهور و هشت بندی را در فروش محصولات کشاورزی با صدور دستور ویژه برای صادرات محصولات دریابد.

کمالی گفت: استقرار صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی یکی دیگر از مطالبات کشاورزان از رئیس جمهور در سفر به هرمزگان است که نیازمند صدور دستور ویژه است.