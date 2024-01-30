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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

طرح ولایت ویژه دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

طرح ولایت ویژه دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

طرح ولایت ویژه دانشجویان مراکز علوم پزشکی سراسر کشور در نوروز ۱۴۰۳ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، محمد خدادادی آرپناهی مسؤول طرح ولایت ویژه دانشجویان علوم پزشکی درباره این طرح گفت: امروزه یکی از مهم ترین چالش هایی که جوانان به ویژه قشر دانشجویی و نخبگان با آن مواجه هستند؛ کمبود منابع و اساتیدی است که بتوانند مسائل دینی و اجتماعی مختلف مانند جایگاه دموکراسی در جمهوری اسلامی، حقوق زن و مرد، اعتبار احکام دینی، جایگاه خدا در اعمال اجتماعی و... برای آنها ارائه کنند.

وی افزود: یکی از بهترین و جامع ترین دوره هایی که تاکنون توانسته مبتنی بر استدلال و کاملا عقلانی به این مسائل پاسخ دهد، دوره ۴۰ روزه طرح ولایت است که متاسفانه دانشجویان علوم پزشکی به علت نداشتن وقت مناسب ۴۰ روزه در تابستان؛ کمتر با این دوره آشنایی دارند و این دوره رواج کمتری در بین‌ آنها داشته است.

خدادادی با اشاره به اینکه که کمتر دانشجوی دغدغه مندی پیدا می‌شود که دست خالی و بدون یافتن پاسخ های خود از این دوره برگردد، گفت: به این فکر افتادیم که این دوره که شامل تدریس ۶ کتاب در چهل روز است را به صورت دو بازه که در هر بازه سه کتاب در ایام نوروز و مردادماه تدریس می‌شود؛ برگزار کنیم.

وی افزود: این دوره با روش جدید در یکی دو سال گذشته به صورت آزمایشی برای چند دانشگاه برگزار شد که با استقبال بی نظیر آنها همراه بود؛ لذا امسال لزوم برگزاری آنرا به صورت فراگیر برای تمام دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور احساس کردیم.

در بازه اول این طرح با تدریس سه کتاب از تاریخ ۲۴ اسفند تا ۱۱ فروردین در شهر قم برگزار می‌شود و طی بازه دوم در مرداد ماه سال آتی با تدریس سه کتاب دیگر در مشهد مقدس اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6008997

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